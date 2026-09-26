Ebru Şallı'nın Evlat Acısı Dinmiyor: "Melek Ponçiğim İyi ki Doğdun!"

2020 yılında uzun süredir lenfoma hastalığıyla mücadele eden küçük oğlu Pars Tan'ı kaybederek derin bir evlat acısıyla sarsılan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı aradan geçen zamana rağmen evladını unutmuyor. Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan ve duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ben Hep Ama Hep Seninleyim

Oğlu Pars ile çekilmiş mutlu anlarına ait fotoğrafları Instagram hesabından yayımlayan Ebru Şallı'nın satırları takipçilerini ve magazin dünyasını yasa boğdu. Evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isim paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Melek ponçiğim iyi ki doğdun. Ben hep ama hep seninleyim. Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum. Tarifsiz bir özlem ve çok fazlası..."

Şallı'nın minik oğlu için kullandığı "melek kokulum" ve "mutfaklar bomboş kaldı" sözleri binlerce sosyal medya kullanıcısının da yüreğini sızlattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım annelik ve evlat sevgisi üzerine derin bir yankı uyandırdı.

Ünlü Dostlarından Destek Mesajları Yağdı

Ebru Şallı'nın bu acı dolu ve vefa gösteren paylaşımına magazin camiasından yakın dostları kayıtsız kalmadı. Demet Şener, Pınar Altuğ, Seda Sayan ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimler yorum yaparak Şallı'ya destek olduklarını belirtti.

Özellikle yakın dostu Demet Şener yaptığı duygusal yorumda "Hayatımda tanıdığım en güçlü kadınsın. Tüm kalbimle hep yanındayım. Allah kalbine ferahlık versin. Seni çok seviyorum" diyerek Ebru Şallı'nın bu zor gününde en büyük destekçilerinden biri oldu.