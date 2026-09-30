Yasemin Sakallıoğlu’na Film Şoku! “Zayıflayacaksan Oynatacağız”

Eğlenceli videolarıyla tanınan ve zamanla sinema projelerinde de karşımıza çıkan Yasemin Sakallıoğlu bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Ünlü komedyen konuk olduğu programda neden zayıfladığını açık açık anlattı. Meğer yeni filmi için önüne bir şart konulmuş!

“Zayıflayacaksan Seni Oynatacağız” Dediler

Yasemin Sakallıoğlu Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu ve son dönemdeki değişimiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Sakallıoğlu yaklaşık üç aydır dikkat ettiğini ve kilo vermesinin arkasında rol aldığı “Düğün Şarkıcısı” filminin olduğunu söyledi.

Ünlü komedyen film teklifini aldığında rolü gerçekten çok istediğini belirterek yapım ekibinin kendisine net bir şart sunduğunu anlattı. Sakallıoğlu’nun aktardığına göre kendisine “Zayıflayacaksan seni oynatacağız” denildi. O da filmi çok istediği için bu şartı kabul etti ve yaklaşık üç aylık bir sürece girdi.

“Çok Dikkat Ediyorum”

Bu süreçte yediklerine ve içtiklerine oldukça dikkat ettiğini söyleyen Sakallıoğlu rol için ilk kez böyle bir değişime gittiğini de anlattı. Ünlü isim “Elimi taşın altına koymak istedim” diyerek yaşadığı süreci samimi bir şekilde paylaştı.

Poğaça ve Kek İtirafı

Daha fazla kilo verip vermeyeceği sorulan Sakallıoğlu yine kendine has mizahıyla cevap verdi. “İstesem de zayıflayamıyorum” diyen komedyen daha fazla kendini tutamayacağını söyleyerek poğaça ve keklerin hâlâ aklının bir köşesinde olduğunu itiraf etti.

Kıyafet konusunda da espriyi patlatan Sakallıoğlu verdiği kilolara rağmen istediği kıyafetleri bulamadığını söyledi. “Hayatım ceketlerle geçiyor” diyen ünlü komedyen “Beni ceketle gömsünler” sözleriyle herkesi güldürdü.