Serenay Sarıkaya’dan Yapay Zeka Şaşkınlığı! “Aklıma Gelmedi”

Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya bu kez yapay zeka ile hazırlanan bir videoyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun podyumdaki görüntüleri bir içerik üreticisi tarafından yapay zeka kullanılarak bambaşka bir hale getirildi. Sarıkaya’nın videoya verdiği tepki ise sosyal medyada dikkat çekti.

Paris Podyumunda Tüm Gözler Onu İzledi

Bir markanın yüzü olarak Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya kendinden emin yürüyüşü ve enerjisiyle oldukça konuşulmuştu. Ünlü oyuncu dünyaca tanınan isimlerle aynı podyumu paylaşarak uluslararası moda dünyasında da dikkatleri üzerine çekti.

Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı etkinlikte Sarıkaya’nın podyum görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem olmuştu.

Yapay Zeka İşin İçine Girince Ortalık Karıştı

Bir dijital içerik üreticisi ise Sarıkaya’nın podyumdaki yürüyüşünü alıp yapay zeka araçlarıyla yeniden kurguladı. Ortaya çıkan videoda Sarıkaya gerçek görüntülerinden oldukça farklı şekilde podyumda amuda kalkıp dans ederken gösterildi.

Oldukça eğlenceli bir hale getirilen video Sarıkaya’nın da gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncu paylaşımın altına yaptığı yorumla videoyu gördüğünü ve oldukça şaşırdığını gösterdi.

“Bunları Yapmak Aklıma Gelmedi!”

Serenay Sarıkaya yapay zeka videosunun altına “İnanılmaz, hiç aklıma gelmedi bunları yapmak” yorumunu bıraktı. Sarıkaya’nın esprili yaklaşımı takipçilerinin de ilgisini çekti.

Gerçek podyum görüntülerinden tamamen farklı bir senaryoya dönüştürülen video sosyal medyada eğlenceli yorumların da konusu oldu. Sarıkaya’nın bu paylaşım karşısındaki rahat tavrı ise ayrıca dikkat çekti.