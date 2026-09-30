Prenses Diana’nın Ölüm Sabahı! Kral Charles İçin Şok İddia

Prenses Diana’nın hayatını kaybetmesinin üzerinden 29 yıl geçti ama o döneme dair tartışmalar hâlâ bitmiş değil. Bu kez gündemin merkezinde Diana’nın kardeşi Earl Spencer’ın yeni kitabında anlattığı detaylar var.

Charles Spencer “Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim” adlı kitabında hem kız kardeşinin hayatının son dönemine hem ölümünün ardından yaşananlara dair dikkat çeken anılarını paylaştı. Özellikle Kral Charles’la yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin anlattıkları oldukça konuşulacak gibi görünüyor.

“Sanki Piyango Kazanmış Gibiydi”

CBS News’ün aktardığı bilgilere göre Spencer Diana’nın hayatını kaybettiği sabah Kral Charles ile telefonda konuştuğunu ve onun ses tonunun kendisinde şaşkınlık yarattığını anlattı.

Spencer’ın kitabındaki iddiaya göre Charles’ın sesi son derece neşeliydi hatta Spencer bu hali “sanki piyango kazanmış gibi” sözleriyle tarif etti. Kitapta bu neşeli tavrın Charles’ın artık Camilla ile evlenmesinin önünde bir engel kalmadığını düşündüğü yönündeki iddiayla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Cenaze Kortejinde de Fikir Ayrılığı Yaşandı

Spencer’ın anlattıkları bununla da sınırlı değil. Diana’nın cenaze töreninde Prens William ve Prens Harry’nin annelerinin tabutunun arkasından yürümesi konusunda Kral Charles ile ciddi bir fikir ayrılığı yaşadığını da kitabında aktardı.

Spencer o dönem 15 ve 12 yaşında olan William ile Harry’nin dünyanın gözü önünde böyle bir yürüyüşe dahil edilmesini doğru bulmadığını belirtti. Charles’ın ise konuya farklı baktığını söyledi.

Buckingham Sarayı’ndan Dikkat Çeken Yanıt

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Buckingham Sarayı da açıklama yaptı. Saray tarafından yapılan açıklamada Kral’ın kardeş acısının hafızayı etkileyebileceğini ve muhakemeyi gölgeleyebileceğini bildiği ifade edildi.

Spencer ise bu açıklamanın iddiaları doğrudan reddetmediğini savundu. Tüm tartışmalara rağmen Spencer kitabının asıl amacının Charles’ı değil Diana’yı ve onun insanlarla kurduğu güçlü bağı anlatmak olduğunu özellikle vurguladı.