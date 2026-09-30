Bruce Willis’in Son Hali Ortaya Çıktı! Kızı Paylaştı

Frontotemporal demansla mücadelesi süren Bruce Willis’in son halini kızı Tallulah paylaştı. Duygu dolu kare, ünlü oyuncunun hayranlarını da etkiledi.

Bruce Willis’in Son Hali Ortaya Çıktı! Kızı Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 19:00

Bir dönemin en sevilen aksiyon yıldızlarından Bruce Willis uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan ve zamanının büyük bölümünü evinde geçiren 71 yaşındaki Willis’in son fotoğrafı ise kızı Tallulah Willis’ten geldi.

Kızından Duygu Dolu Paylaşım

Bruce Willis’in kızı Tallulah babasıyla çekildiği samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta babasının alnından öpen Tallulah paylaşımına “Çok tatlı!” notunu düştü.

Bu küçük ama duygusal paylaşım Willis’i merak eden hayranlarının da ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun ailesi sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Teşhisi Daha Sonra Değiştirildi

Bruce Willis’in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesi tarafından açıklanmıştı. O dönemde oyuncuya afazi teşhisi konulduğu ve bu nedenle oyunculuğu bırakma kararı aldığı duyurulmuştu.

Aile 2023 yılında ise teşhisin frontotemporal demans olarak değiştirildiğini açıkladı. Willis’in hastalığı nedeniyle artık sinema projelerinde yer almadığı ve günlük hayatında sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Ailesi Onu Yalnız Bırakmıyor

Willis 2025 yılında eşi Emma Heming ve kızlarıyla yaşadığı evin yakınında bulunan ayrı bir eve taşındı. Burada günün 24 saati görev yapan bakıcı ekibinden destek aldığı belirtiliyor.

Ancak ünlü oyuncunun ailesi onu yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore’dan olan kızları Rumer, Scout ve Tallulah hem Emma Heming’den olan Mabel ve Evelyn, Willis’i düzenli olarak ziyaret ediyor.

Aile Bir Arada

Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming’in de iyi anlaştığı biliniyor. Aile zaman zaman hep birlikte bir araya geliyor.

Willis’in son fotoğrafı da ailesinin onun yanında olduğunu bir kez daha gösterirken hayranlarından çok sayıda sevgi dolu mesaj geldi.

Benzer Haberler
Melis Sezen’in Test Sonucu Belli Oldu! İşte Adli Tıp Raporu Melis Sezen’in Test Sonucu Belli Oldu! İşte Adli Tıp Raporu
Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti
Prenses Diana’nın Ölüm Sabahı! Kral Charles İçin Şok İddia Prenses Diana’nın Ölüm Sabahı! Kral Charles İçin Şok İddia
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim” Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim”
Elif Buse Doğan’dan Çanta Çıkışı! “Sıraya Girmem” Elif Buse Doğan’dan Çanta Çıkışı! “Sıraya Girmem”
Serenay Sarıkaya’dan Yapay Zeka Şaşkınlığı! “Aklıma Gelmedi” Serenay Sarıkaya’dan Yapay Zeka Şaşkınlığı! “Aklıma Gelmedi”
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı:
  • 28-09-2026 15:18

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"