Bruce Willis’in Son Hali Ortaya Çıktı! Kızı Paylaştı

Bir dönemin en sevilen aksiyon yıldızlarından Bruce Willis uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan ve zamanının büyük bölümünü evinde geçiren 71 yaşındaki Willis’in son fotoğrafı ise kızı Tallulah Willis’ten geldi.

Kızından Duygu Dolu Paylaşım

Bruce Willis’in kızı Tallulah babasıyla çekildiği samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta babasının alnından öpen Tallulah paylaşımına “Çok tatlı!” notunu düştü.

Bu küçük ama duygusal paylaşım Willis’i merak eden hayranlarının da ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun ailesi sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Teşhisi Daha Sonra Değiştirildi

Bruce Willis’in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesi tarafından açıklanmıştı. O dönemde oyuncuya afazi teşhisi konulduğu ve bu nedenle oyunculuğu bırakma kararı aldığı duyurulmuştu.

Aile 2023 yılında ise teşhisin frontotemporal demans olarak değiştirildiğini açıkladı. Willis’in hastalığı nedeniyle artık sinema projelerinde yer almadığı ve günlük hayatında sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Ailesi Onu Yalnız Bırakmıyor

Willis 2025 yılında eşi Emma Heming ve kızlarıyla yaşadığı evin yakınında bulunan ayrı bir eve taşındı. Burada günün 24 saati görev yapan bakıcı ekibinden destek aldığı belirtiliyor.

Ancak ünlü oyuncunun ailesi onu yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore’dan olan kızları Rumer, Scout ve Tallulah hem Emma Heming’den olan Mabel ve Evelyn, Willis’i düzenli olarak ziyaret ediyor.

Aile Bir Arada

Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming’in de iyi anlaştığı biliniyor. Aile zaman zaman hep birlikte bir araya geliyor.

Willis’in son fotoğrafı da ailesinin onun yanında olduğunu bir kez daha gösterirken hayranlarından çok sayıda sevgi dolu mesaj geldi.