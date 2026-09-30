Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim”

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Zürih sokaklarında verdiği romantik pozu “Sevgilim” notuyla paylaştı. Çiftin aşk dolu karesi ilgi gördü.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 19:51

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile çıktığı İsviçre tatilinden yaptığı paylaşımla bir kez daha aşkını gözler önüne serdi. Yoğun temposuna kısa bir mola veren ünlü sanatçı soluğu Zürih’te aldı. Eşiyle birlikte şehrin sokaklarını gezen Sayan bu keyifli anlardan birini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İkilinin samimi pozu kısa sürede dikkat çekerken paylaşımın asıl öne çıkan detayı ise Seda Sayan’ın fotoğrafın altına yazdığı tek kelime oldu.

Fotoğrafın Altına Sadece “Sevgilim” Yazdı

Zürih sokaklarında eşi Çağlar Ökten ile objektif karşısına geçen Seda Sayan romantik karesine “Sevgilim” notunu düştü. Sayan’ın kısa ama oldukça net mesajı çiftin birbirlerine olan sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

Takipçileri de bu romantik paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu. Sayan’ın doğal ve samimi tavrı sosyal medyada da ilgi gördü.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşamıyorlar

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerinin ardından birlikte geçirdikleri anları zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Tatilden kareler romantik pozlar ve birlikte katıldıkları etkinlikler derken çift mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Zürih tatilinden gelen son kare de bu paylaşımların en yenisi oldu. Görünen o ki ikili şehir gezisinin tadını çıkarırken romantizmi de ihmal etmedi.

Sahnedeki Uyumları da Çok Konuşulmuştu

Seda Sayan ve Çağlar Ökten yalnızca özel hayatlarıyla değil birlikte sahne aldıkları anlarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa’da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşan çift enerjileriyle izleyenlerden alkış almıştı.

Çağlar Ökten’in mikrofonu alıp şarkı söylediği sırada Seda Sayan’ın dans ederek eşine eşlik etmesi ikilinin sahnedeki uyumunu da gözler önüne sermişti. Zürih’ten gelen romantik paylaşım ise çiftin aşk dolu anlarına yeni bir kare ekledi.

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