Feci Kazanın Ardından Acı Veda! Motovlogcu Dayı Uğurlandı

Motosiklet dünyasının “Motovlogcu Dayı” olarak tanıdığı Cumhur Kahriman geçirdiği feci kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. 46 yaşındaki Kahriman İzmir’in Dikili ilçesinde motosikletiyle TIR’ın çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Sevenleri ve motosiklet camiası bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi.

Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Kaza, 27 Eylül akşamı İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle Çanakkale yönüne ilerleyen Cumhur Kahriman önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahriman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahriman’ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a getirildi. Florya Yeni Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından Kahriman’ın cenazesi Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’na götürüldü.

Motosiklet Camiası Yasta

Cenazeye Kahriman’ın ailesi, yakınları, dostları ve motosiklet camiasından çok sayıda kişi katıldı. Onu uzun yıllardır tanıyan arkadaşları Cumhur Kahriman’ın motosiklet kullanıcılarının sorunlarını gündeme getirmek için büyük çaba harcadığını anlattı.

Can Canbolat Kahriman’ın camia için elinden gelenin fazlasını yaptığını söylerken motosiklet kullanıcılarının yollarda daha güvende olması gerektiğini vurguladı.

“Kayıtların Paylaşılmasını İstiyoruz”

Cenazede bazı motosiklet tutkunları kazaya ilişkin kamera kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Kahriman’ın motosiklet kullanırken kamera kaydı aldığını belirten yakınları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.

Bazı katılımcılar kazayla ilgili sert ifadeler kullanırken sorumluluğu bulunanların belirlenmesini istedi. Kahriman’ın ölümü motosiklet camiasında büyük üzüntü yaratırken sevenleri onu dualarla uğurladı.