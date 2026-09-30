Elif Buse Doğan’dan Çanta Çıkışı! “Sıraya Girmem”

Şarkıcı Elif Buse Doğan önceki gün Etiler’deki bir AVM’de objektiflere takıldı. Klip çekimi öncesi alışveriş yapan Doğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sohbet sırasında konu lüks çantalara gelince ünlü şarkıcının verdiği cevap oldukça net oldu: Çanta için aylarca sırada beklemeye hiç niyeti yok!

Klip Öncesi Alışveriş Turu

Elif Buse Doğan, AVM’de görüntülendiğinde klip çekimine hazırlandığını söyledi. Çekim öncesinde bazı aksesuarlar baktığını anlatan şarkıcı “Klip çekimine gidiyorum. Klipte kullanmak için birkaç aksesuar bakıyordum” diyerek alışverişinin nedenini açıkladı.

Doğan’ın kısa alışveriş turu sırasında gazeteciler de kendisine magazin dünyasında gündem olan bir çanta hikayesini hatırlattı.

Demet Şener Bir Yıl Beklemişti

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener geçtiğimiz günlerde lüks bir çanta almak için adını listeye yazdırdığını ve çantaya kavuşmak için yaklaşık bir yıl beklediğini anlatmıştı.

Bu açıklama Elif Buse Doğan’a sorulunca ise ünlü şarkıcı kendisinin böyle uzun bir bekleme sürecine girmeyeceğini açık açık söyledi.

“Sıraya Girmem”

Doğan çantaları çok sevdiğini ancak bir çanta için aylarca beklemeyi tercih etmediğini belirtti. Şarkıcının “Ben o kadar beklemem. Çantayı çok severim alırım ama yoksa sıraya girmem” sözleri dikkat çekti.

Kısacası Doğan’ın lüks çanta konusunda yaklaşımı oldukça net: Beğendiği bir çanta varsa alıyor ancak mağaza önünde uzun bir bekleme listesine girmek ona göre değil.

Ünlü şarkıcının bu açıklaması lüks çanta tutkusu ve yüksek fiyatlı ürünler konusunda magazin dünyasında sık sık gündeme gelen tartışmaları da yeniden akıllara getirdi.