Yasemin Sakallıoğlu: Her kadın yemek yapan adamla evlensin!

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki gece Etiler'de eşi Burak Yırtar ile bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, gece gece acıktıklarını ve dışarı çıktıklarını belirtti.

Sakallıoğlu, evde yemekleri genellikle eşinin yaptığını söyleyerek, "Burak çok iyi yemek yapıyor. Her kadın yemek yapan bir adamla evlenmeli. Ben onun yaptığı yemekleri çok seviyorum, gece gündüz yemek yaptırıyorum ona" dedi.

Muhabirlerin, "Başkalarını güldürmek size nasıl bir duygu veriyor?" sorusuna Sakallıoğlu, "Komedyenler önce kendilerini mutlu etmek için bu işe girer. Bizim sihrimiz burada, kendi mutluluğumuzu buldukça başkalarını güldürebiliriz" şeklinde cevap verdi.

Sakallıoğlu, komedyenliğin zor bir meslek olduğunu ve bazı espriler yaparken endişe duyduğunu söyleyerek, "Sosyal medya da işimizi zorlaştırıyor. Espri yapmadan önce çok düşünüyorum, kimsenin incinmemesi için dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Magazin konularına şaka yapma konusunda da zorlandığını belirten ünlü komedyen, bazı ünlülerin konuşulamayacak konuları olduğunu ve bu yüzden bazı şakalardan vazgeçtiğini dile getirdi. Altın Kelebek ödül töreninde yapmayı düşündüğü şakalar için menajerlerle konuştuğunu ancak bazı konulara giremeyeceklerini öğrendiğini belirterek, dostlukları korumak adına bu tür şakaları yapmadığını ifade etti.