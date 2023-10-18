Advert

Yasemin Sakallıoğlu: Her kadın yemek yapan adamla evlensin!

Ünlü oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, kısa bir süre önce eşi Burak Yırtar ile Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Sakallıoğlu, evlilik hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu: Her kadın yemek yapan adamla evlensin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2023 10:50

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki gece Etiler'de eşi Burak Yırtar ile bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, gece gece acıktıklarını ve dışarı çıktıklarını belirtti.

Sakallıoğlu, evde yemekleri genellikle eşinin yaptığını söyleyerek, "Burak çok iyi yemek yapıyor. Her kadın yemek yapan bir adamla evlenmeli. Ben onun yaptığı yemekleri çok seviyorum, gece gündüz yemek yaptırıyorum ona" dedi.

Muhabirlerin, "Başkalarını güldürmek size nasıl bir duygu veriyor?" sorusuna Sakallıoğlu, "Komedyenler önce kendilerini mutlu etmek için bu işe girer. Bizim sihrimiz burada, kendi mutluluğumuzu buldukça başkalarını güldürebiliriz" şeklinde cevap verdi.

Sakallıoğlu, komedyenliğin zor bir meslek olduğunu ve bazı espriler yaparken endişe duyduğunu söyleyerek, "Sosyal medya da işimizi zorlaştırıyor. Espri yapmadan önce çok düşünüyorum, kimsenin incinmemesi için dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Magazin konularına şaka yapma konusunda da zorlandığını belirten ünlü komedyen, bazı ünlülerin konuşulamayacak konuları olduğunu ve bu yüzden bazı şakalardan vazgeçtiğini dile getirdi. Altın Kelebek ödül töreninde yapmayı düşündüğü şakalar için menajerlerle konuştuğunu ancak bazı konulara giremeyeceklerini öğrendiğini belirterek, dostlukları korumak adına bu tür şakaları yapmadığını ifade etti.

Benzer Haberler
Tarkan isyan etti: Tüm dünya ayağa kalkmalı Tarkan isyan etti: Tüm dünya ayağa kalkmalı
Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı… Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı…
Hande Erçel'in reklamdan kazandığı ücret dikkat çekti Hande Erçel'in reklamdan kazandığı ücret dikkat çekti
Şafak Sezer'in yeni görüntüsü hayranlarını şaşırttı! Şafak Sezer'in yeni görüntüsü hayranlarını şaşırttı!
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?' Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...