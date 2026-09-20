Meriç Keskin’in Abisinden Acı Haber! “Başaramadık...”

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti. Keskin acı haberi “Başaramadık...” sözleriyle duyurdu.

Meriç Keskin’in Abisinden Acı Haber! “Başaramadık...”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 23:18

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti. Tedavi süreci boyunca abisinin yanından ayrılmayan ve takipçilerinden sık sık dua isteyen Meriç Keskin acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı kısa ama yürek burkan bir paylaşımla duyurdu.

Boş hastane yatağının fotoğrafını paylaşan Keskin üzerine yalnızca “Başaramadık...” notunu yazdı. 

Aylarca Umutla Güzel Haberi Bekledi

Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin’in sağlık sorunları 2025 yılının son aylarında gündeme gelmişti. Aralık ayında durumunun ağırlaşmasıyla birlikte Meriç Keskin’in paylaşımları da takipçilerini endişelendirmişti.

Keskin bu zorlu süreçte zaman zaman hastaneden paylaşımlar yaparak abisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı. Aynı zamanda takipçilerinden İnanç için dua etmelerini istedi.

2026’nın ilk aylarında İnanç Keskin’in durumunun iyiye gittiği ve taburcu olmasının beklendiği yönünde umut veren haberler çıksa da sağlık mücadelesi ilerleyen aylarda devam etti. Meriç Keskin de tüm bu süreçte abisinin yanında olmaya çalıştı.

Acı Haberi İki Kelimeyle Duyurdu

İnanç Keskin’in sağlık durumunun son saatlerde ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti. Sevenleri iyi bir haber beklerken Meriç Keskin’den yıkıcı açıklama geldi.

Fenomen isim abisinin hayatını kaybettiğini boş hastane yatağını paylaşarak duyurdu. Fotoğrafın üzerine yazdığı “Başaramadık...” sözleri takipçilerini derinden etkiledi.

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