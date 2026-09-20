Kadir İnanır’ın Serveti Ortaya Çıktı!

Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışması büyümeye devam ediyor. Usta oyuncunun yaklaşık 1 milyar TL olduğu değerlendirilen servetinin detayları da ortaya çıktı. Gayrimenkuller, banka hesapları, lüks saatler ve yıllar içinde biriktirdiği binlerce kurbağa figürü dikkat çekerken vasiyetnameyle ilgili iddialar da aile içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Milyarlık Servetin En Büyük Payı Gayrimenkuller

İnanır’ın servetinin önemli bölümünü İstanbul, Ordu ve çeşitli yazlık bölgelerde bulunan gayrimenkullerin oluşturduğu belirtiliyor. Bu taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Usta oyuncunun yıllar içinde biriktirdiği değerli eşyalar da mirasın dikkat çeken kalemlerinden. 25’ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonun değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öne sürülüyor.

Binlerce Kurbağa Figürü Şaşırttı

Kadir İnanır’ın en ilginç tutkularından biri ise kurbağa figürleriymiş. Dünyanın farklı yerlerinden yıllar boyunca topladığı 3 binden fazla kurbağa figürünün bulunduğu belirtiliyor. Koleksiyonun değerinin ise yaklaşık 35 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

Bankada 200 Milyon TL’yi Aşan Para İddiası

İnanır’ın banka hesaplarında da 200 milyon TL’nin üzerinde nakit bulunduğu ileri sürülüyor. Ayrıca yıllarca rol aldığı 182 film ve 12 diziden elde edilen telif gelirlerinin de miras kapsamında olduğu aktarılıyor.

Vasiyetname Aileyi Karşı Karşıya Getirdi

İnanır’ın çocuğu ve kardeşi bulunmadığı için miras sürecinde 28 yasal mirasçı gündeme geldi. Son vasiyetnamesinde mal varlığının önemli bölümünü uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural’a bıraktığı ileri sürülürken bazı aile üyeleri bu vasiyete itiraz etti.

Yeğeni Levent İnanır ise aileye hiçbir şey bırakılmadığını öne sürerek “Bir kravat dahi bırakmamış bize” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Vasiyetnameyle ilgili duruşmanın 17 Aralık’a ertelendiği belirtilirken miras tartışmasının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.