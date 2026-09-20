İlker Aksum Paylaştı Seda Sayan Dayanamadı!

“Altı Üstü İstanbul” dizisindeki performansıyla dikkat çeken İlker Aksum bu kez oyunculuğuyla değil kızı Lila ile yaptığı tatlı paylaşımla gündeme geldi. 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen Aksum 2025’in başında dünyaya gelen kızı Lila ile şimdilerde hayatın en güzel anlarını yaşıyor.

Ünlü oyuncu yeni taşındıkları evden yaptığı paylaşımla takipçilerine de bu mutluluktan küçük bir kesit sundu. Paylaşımın en dikkat çeken ismi ise tabii ki minik Lila oldu.

Yeni Evde İlk Kahvaltı Heyecanı

İlker Aksum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına “Yeni evin ilk kahvaltısı” notunu düştü. Videoda küçük Lila’nın kahvaltı masasında neşeyle alkış tuttuğu ve kendi kendine eğlendiği anlar yer aldı.

Lila’nın bu doğal ve sevimli halleri kısa sürede takipçilerin ilgisini çekti. Minik kızın neşesi yeni evin ilk kahvaltısına da ayrı bir renk kattı.

Lila’nın Neşesi Sosyal Medyayı Gülümsetti

Aksum’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri minik Lila’nın enerjisine kayıtsız kalamazken aile tablosu da büyük ilgi gördü.

İlker Aksum’un kızının büyüme sürecinden zaman zaman kareler paylaşması takipçilerinin de bu özel anlara ortak olmasını sağlıyor. Bu kez de yeni evin ilk kahvaltısı aile için güzel bir anıya dönüştü.

Seda Sayan’dan Tatlı Yorum

Paylaşıma dikkat çeken isimlerden biri de Seda Sayan oldu. Ünlü sanatçı Lila’nın alkışlı ve neşeli görüntülerine kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

Seda Sayan’ın bu küçük ama samimi yorumu da Aksum’un paylaşımına ayrı bir renk kattı. Böylece İlker Aksum’un yeni ev heyecanı minik Lila’nın neşesi ve Seda Sayan’ın tatlı yorumu aynı paylaşımda buluşmuş oldu.