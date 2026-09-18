Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Tuzlu Kahve'nin 4. bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor. Nostalji estirecek dev transferin detayları haberimizde.

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 09:32

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi Tuzlu Kahve her hafta artan reyting grafiğiyle ekranların en çok konuşulan projeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Şampiyonlar ligini aratmayan dev oyuncu kadrosu, eğlenceli hikayesi ve esprili diyaloglarıyla adından söz ettiren dizi yeni bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yıldızlar Geçidi Kadroya Sürpriz İsim

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Sarp Apak ve Enis Arıkan gibi birbirinden usta ve popüler isimleri bir araya getiren Tuzlu Kahve renkli konuklarıyla da gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Kulislerden sızan son bilgilere göre dizinin merakla beklenen 4. bölümünde kadroya çok konuşulacak bomba bir konuk oyuncu dahil olacak.

Televizyon Seyircisine Nostalji Dolu Anlar Yaşatacak

Yapım ekibi tarafından ismi adeta bir sır gibi saklanan bu sürpriz transferin televizyon izleyicisine hem duygusal hem de nostalji dolu anlar yaşatacağı öğrenildi. Ekran başındakilere unutulmaz bir bölüm vaat eden bu konuk oyuncunun kim olduğu şimdiden büyük merak konusu olurken sosyal medyada da popüler isimler üzerinden tahminler yapılmaya başlandı.

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