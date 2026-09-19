Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

TV8'in fenomen yarışması Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve ünlü oyuncu Seray Kaya hakkındaki şok iddialarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılında nikah masasına oturduğu ve 2025 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği İdris Aybirdi ile olaylı bir şekilde boşanan Işık eski eşinin kendisini aldattığını, psikolojik şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürmüştü. Yasak aşk iddialarının odağındaki isimler suçlamaları kesin bir dille reddetmiş olsa da Sahra Işık sosyal medya hesabından yaptığı son ifşa paylaşımıyla magazin gündemini adeta salladı.

WhatsApp Mesajlarını ve Birlikte Çekilen Fotoğrafı Yayınladı

Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan eski eşi ve ünlü oyuncunun açıklamalarına karşılık veren Sahra Işık vites artırdı. Sosyal medya hesabından eski eşi İdris Aybirdi'den geldiğini iddia ettiği arama dökümlerini "Olur aşkım" ifadelerinin yer aldığı mesaj ekran görüntülerini ve Seray Kaya ile Aybirdi'nin birlikte çekildiği belirtilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin kendisiyle yeniden barışmak için kapısına dayandığını belirten ünlü yarışmacı Seray Kaya'ya yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Kızıl Şerbo Sevgilisine Söyle İçip İçip Kapıma Dayanmasın!"

Seray Kaya'ya doğrudan seslenen ve sert uyarılarda bulunan Sahra Işık yaptığı olay paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi 'gel barışalım' desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın, aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar. Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."

Ortaya atılan bu şok belgelerin ardından gözler yeniden suçlamaların hedefi olan Seray Kaya ve İdris Aybirdi cephesine çevrildi.