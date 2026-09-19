Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya'nın fotoğrafını yayınlayarak sert ifadeler kullandı. Şok eden magazin ifşasının tüm detayları haberimizde.

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 14:33

TV8'in fenomen yarışması Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve ünlü oyuncu Seray Kaya hakkındaki şok iddialarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılında nikah masasına oturduğu ve 2025 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği İdris Aybirdi ile olaylı bir şekilde boşanan Işık eski eşinin kendisini aldattığını, psikolojik şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürmüştü. Yasak aşk iddialarının odağındaki isimler suçlamaları kesin bir dille reddetmiş olsa da Sahra Işık sosyal medya hesabından yaptığı son ifşa paylaşımıyla magazin gündemini adeta salladı.

WhatsApp Mesajlarını ve Birlikte Çekilen Fotoğrafı Yayınladı

Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan eski eşi ve ünlü oyuncunun açıklamalarına karşılık veren Sahra Işık vites artırdı. Sosyal medya hesabından eski eşi İdris Aybirdi'den geldiğini iddia ettiği arama dökümlerini "Olur aşkım" ifadelerinin yer aldığı mesaj ekran görüntülerini ve Seray Kaya ile Aybirdi'nin birlikte çekildiği belirtilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin kendisiyle yeniden barışmak için kapısına dayandığını belirten ünlü yarışmacı Seray Kaya'ya yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Kızıl Şerbo Sevgilisine Söyle İçip İçip Kapıma Dayanmasın!"

Seray Kaya'ya doğrudan seslenen ve sert uyarılarda bulunan Sahra Işık yaptığı olay paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi 'gel barışalım' desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın, aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar. Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."

Ortaya atılan bu şok belgelerin ardından gözler yeniden suçlamaların hedefi olan Seray Kaya ve İdris Aybirdi cephesine çevrildi.

Benzer Haberler
Sevdam Karadeniz Dizisinde Şok Ayrılık! Ece Dizdar Kadrodan Ayrıldığını Duyurdu Sevdam Karadeniz Dizisinde Şok Ayrılık! Ece Dizdar Kadrodan Ayrıldığını Duyurdu
Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Afiş Çekimlerinden Renkli Kareler! Kamera Arkası Kahkahaya Boğuldu Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Afiş Çekimlerinden Renkli Kareler! Kamera Arkası Kahkahaya Boğuldu
Melis İşiten Serbest Bırakıldıktan Sonra Sessizliğini Bozdu Melis İşiten Serbest Bırakıldıktan Sonra Sessizliğini Bozdu
Aleyna Tilki’nin Sahne Kostümü Sosyal Medyayı Salladı! Aleyna Tilki’nin Sahne Kostümü Sosyal Medyayı Salladı! "Bez Bağlamış Gibi"
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Aylardır Kapalı Olan Hesaplarını Açtı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Aylardır Kapalı Olan Hesaplarını Açtı!
Gözaltına Alınan Sefo Serbest Bırakıldı! Ünlü Rapçiden İlk Açıklama Geldi Gözaltına Alınan Sefo Serbest Bırakıldı! Ünlü Rapçiden İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
  • 19-09-2026 14:33

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı