İrem Derici’den Karakol Sonrası Bomba Açıklamalar!

İrem Derici sosyal medyada kendisine yönelik hakaretler nedeniyle karakola giderek şikâyetçi oldu. Şarkıcı aşk, evlilik ve çocuk planlarını da anlattı.

İrem Derici’den Karakol Sonrası Bomba Açıklamalar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 21:18

İrem Derici sosyal medyada kendisine yönelik yazılan hakaretler nedeniyle karakola giderek şikâyetçi oldu. Nişantaşı’ndaki karakoldan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı yine kendine has tarzıyla dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlardan artık yorulduğunu söyleyen Derici kendisine hakaret edenlere karşı sessiz kalmayacağını belirtti. Ünlü şarkıcının karakol çıkışındaki sözleri ise oldukça gündem oldu.

“Hak Edene Hak Ettiği Cevabı Vermek Lazım”

Son dönemde sosyal medyada yazılan mesajlar nedeniyle karakola gittiğini anlatan İrem Derici kendisine yöneltilen eleştirilere oldukça sert tepki gösterdi.

“Artık insanlara cevap vermekten bıktım” diyen Derici buna rağmen kendisine hakaret edenlere karşı gerekli cevabı vermeye devam edeceğini söyledi. Şarkıcı bazı kullanıcıların kendisine ağır ifadeler kullandığını belirterek bu tarz mesajları görmezden gelmek istemediğini dile getirdi.

Hamilelik Haberlerine Esprili Yanıt

Hakkında çıkan hamilelik haberleri de sorulan İrem Derici bu konuda da kendine özgü mizahıyla cevap verdi. Derici mevcut şartlar üzerinden yaptığı esprili açıklamayla gazetecileri güldürdü.

Ünlü şarkıcı ayrıca özel hayatının şu sıralar yolunda olduğunu söyledi. Zor bir dönem geçirdiğini ancak sonunda “sevdiceğine kavuştuğunu” anlatan Derici yeni bir ev aldığını ve evle ilgili tadilat işleriyle uğraştığını da söyledi.

“40’ta Evleneceğim İnşallah”

İrem Derici evlilik konusunda da oldukça net konuştu. 39 yaşında olduğunu belirten şarkıcı 40 yaşında evlenmek istediğini söyledi.

Hatta sevgilisiyle yaptığı espriyi de paylaşan Derici nikâh gecikirse onu şikâyet edeceğini söyleyerek yine güldürdü.

Çocuk İstediğini de Söyledi

Çocuk sahibi olmak istediğini de açıkça anlatan Derici yaşının 39 olduğunu ve bununla ilgili artık zamanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Dünyanın en iyi annesi olurum” diyen şarkıcı çocuklarının başında olmak istediğini belirtti. Ancak bu konuda büyük konuşmak istemediğini de özellikle ekledi.

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