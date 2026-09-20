Aşk-ı Memnu Ekibi Cenazede Yoktu! Gözler O İsimleri Aradı

“Aşk-ı Memnu” dizisinde Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Tuncer’in cenazesinde ailesi yakınları ve sanat dünyasından birçok isim hazır bulundu.

Şişli’de düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşanırken Tuncer’in 50 yıllık eşi Engin Ayça’nın sözleri de herkesi duygulandırdı. Ancak cenazede bir detay özellikle dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu Ekibinden Katılım Olmadı

Gülsen Tuncer yıllar önce “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı. Cenazeye sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken dizinin oyuncu kadrosundan herhangi bir ismin törende görülmemesi dikkat çekti.

Bu durum sosyal medyada da konuşulurken bazı yorumlarda “vefasızlık” ifadeleri kullanıldı. Ancak oyuncuların cenazeye neden katılmadığına ilişkin metinde herhangi bir açıklama yer almadı.

Engin Ayça’nın Sözleri Duygulandırdı

Hayat arkadaşını uğurlarken oldukça zor anlar yaşayan Engin Ayça törende duygularını paylaştı. Ayça “Hayat arkadaşım dostumla çok güzel şeyler yaşadık” sözleriyle Tuncer’le geçirdiği yılları anlattı.

Törende gözyaşlarına hâkim olmakta zorlanan Ayça’nın görüntüleri cenazenin en hüzünlü anlarından biri oldu.

Son Yolculuğu Topkapı Kozlu’ya Oldu

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Gülsen Tuncer’in naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Ailesi yakınları ve sanat dünyasından dostları usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Tuncer İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi önemli isimlerden eğitim alan sanatçı, profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında başladı.

Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da yapan Tuncer oyunculuğuyla çeşitli festivallerde ödüller kazandı. Sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında iz bırakan usta isim geride unutulmayacak karakterler bıraktı.