Gazino Kraliçesi Pınar Eliçe’nin Yaşı Ortaya Çıktı!

Bir dönemin gazino sahnelerine damga vuran Pınar Eliçe “Pazar Gezmesi” programına konuk olunca yeniden gündemin merak edilen isimlerinden biri oldu. Özellikle 1990’lı yıllarda sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Eliçe hakkında “Kaç yaşında?”, “Nereli?” ve “Sanat hayatına nasıl başladı?” gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Pınar Eliçe’nin yıllar öncesine uzanan kariyer hikâyesi ise oldukça dikkat çekici.

Pınar Eliçe Kaç Yaşında?

1972 yılında Yugoslavya’da dünyaya gelen Pınar Eliçe çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Eliçe’nin sahne dünyasına ilgisi de oldukça erken yaşlarda başladı.

Annesi Güneş Eliçe’nin de eski bir şarkıcı olması Pınar Eliçe’nin müziğe yönelmesinde önemli rol oynadı. Annesinin desteğiyle genç yaşta sahne deneyimi kazanan Eliçe kısa sürede müzik dünyasında kendine bir yer edinmeyi başardı.

1972 doğumlu olan Pınar Eliçe 2026 yılı itibarıyla 54 yaşında.

Gazino Sahnesinin Aranan İsimlerinden Biri Oldu

Pınar Eliçe denince akla gelen dönem ise kuşkusuz 1990’lı yıllar. Türk eğlence dünyasının en önemli sahnelerinden biri olan Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahne alan Eliçe dönemin dikkat çeken sanatçıları arasında yer aldı.

Sahnedeki tarzı ve performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı özellikle gazino kültürünün güçlü olduğu yıllarda adından sıkça söz ettirdi.

Son Yıllarda Ekranlarda

Müzik kariyerinin ardından Pınar Eliçe son yıllarda farklı bir alanda da izleyici karşısına çıkmaya başladı. Magazin yorumculuğu yapan sanatçı yaptığı değerlendirmeler ve açıklamalarla zaman zaman gündeme geldi.

“Pazar Gezmesi” programına konuk olmasıyla birlikte yeniden merak konusu olan Eliçe’nin hayatı ve kariyeri arama motorlarında da yoğun şekilde araştırılmaya başladı.