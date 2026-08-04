Yasemin Sakallıoğlu Caz Şarkıcısı Oldu: Düğün Şarkıcısı Geliyor!

Yasemin Sakallıoğlu ve Yiğit Özşener'in başrolünde yer aldığı Düğün Şarkıcısı filminin çekimleri tamamlanıyor. Filmin kadrosu ve tüm detayları haberimizde.

Yasemin Sakallıoğlu Caz Şarkıcısı Oldu: Düğün Şarkıcısı Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 09:47

Çekimlerinde sona gelinen Düğün Şarkıcısı filmi iddialı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir caz şarkıcısının zaman içerisinde düğün şarkıcısına dönüşme macerasını beyaz perdeye taşıyan yapımın çekimlerinin bu hafta itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Yapımcılığını Ahmet Katıksız ve Suzan Sümeli'nin üstlendiği proje Rodi Medya ve Saros Film ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Filmin senaryosu ise Mukadderat ve Sultana gibi ses getiren projelerin yazarı Erdi Işık imzası taşıyor.

Yasemin Sakallıoğlu Başrolde Yer Alıyor

Filmin merkezinde yer alan caz şarkıcısı Şahnaz karakterine başarılı oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Sakallıoğlu'na erkek oyuncu kadrosunda güçlü isimler eşlik ediyor. Filmde Muzaffer karakterini Yiğit Özşener, Ulaş karakterini Mehmet Korhan Fırat ve Kerim karakterini ise Ali Aksöz canlandırıyor. Bu isimlerin yanı sıra geniş bir oyuncu kadrosu hikayenin gelişiminde önemli rol oynuyor.

Karakter Dağılımı ve Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Sinema filminin kadrosundaki diğer isimler ve üstlendikleri roller de netleşti. Yapımda Tuğba Çom Şahnaz'ın kuzeni Işıl'ı Hande Doğandemir katıldığı programın sunucusu Banu'yu, Dila Bayrak ev arkadaşı Canan'ı ve Selen Uçer şarkıcı Oya karakterini oynuyor. Mekan ve mahalle ilişkilerinin işlendiği sahnelerde ise Şahin Eryılmaz mekan ortağı Maşallah Çalışır’ı, Abdullah Yunusoğlu kapıcı Adem'i, Bahadır Vatanoğlu sahne alınan mekana gelen Abi'yi, Eren Yelçi işletmeci Nedim'i ve Levent Öktem Şahnaz'a destek veren Ferit rolünü canlandırıyor.

Ercan Saatçi Konuk Oyuncu Olarak Kadroda

Set çalışmalarının son günlerine giren projede sürpriz isimler de yer alıyor. Türk müzik dünyasının tanınan isimlerinden Ercan Saatçi filmin konuk oyuncuları arasında bulunuyor. Eğlenceli hikayesi ve zengin kadrosuyla dikkat çeken Düğün Şarkıcısı çekimlerin tamamlanmasının ardından kurgu ve post-prodüksiyon aşamasına geçerek izleyiciyle buluşacağı günü bekleyecek.

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