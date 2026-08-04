Sermiyan Midyat Ekranlara Dönüyor: Karakuyu Dizisinin Kadir Ağa'sı Oldu!

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan Karakuyu dizisinin kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çekimlerinin Tokat'ta gerçekleştirilmesi planlanan yapımın kadın başrol oyuncusu Özge Törer'in açıklanmasının ardından dizinin kilit karakterlerinden biri olan kötü adam rolünü canlandıracak isim de netleşti. Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan usta oyuncu Sermiyan Midyat dizinin kadrosuna dahil oldu.

Sermiyan Midyat Kadir Ağa Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Başarılı oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat yeni projesinde Kadir Ağa karakterine hayat verecek. Dizide olayların merkezindeki sert ve baskın figürlerden birini canlandıracak olan Midyat bu rolle birlikte uzun süren ekran orucunu da bozmuş olacak. Yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve hikaye örgüsü projeyi yeni sezonun öne çıkan yapımları arasına taşımayı hedefliyor.

Sarsıcı Bir İntikam Hikayesi: Fikriye'nin Onur Savaşı

Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturacağı Karakuyu etkileyici dramatik yapısıyla dikkat çekiyor. Dizide çocuk yaşta ailesinin kuyuya atılarak öldürüldüğünü sanan Fikriye'nin hikayesi anlatılıyor. Yıllar sonra doğduğu topraklara savcı Ferda olarak bambaşka bir kimlikle geri dönen genç kadının geçmişin hesabını sorma ve intikam alma mücadelesi ekrana taşınacak.

Çekimler Tokat'ta Gerçekleştirilecek

Hikayesinin atmosferini Anadolu'nun tarihi dokusuyla buluşturmayı hedefleyen yapım ekibi çekim mekanları için Tokat'ı seçti. Proje hem bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini izleyiciyle buluşturacak hem de savcı Ferda ile Kadir Ağa arasındaki amansız güç mücadelesini izleyicilere aktaracak. Yapımın oyuncu kadrosuna dair yeni isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.