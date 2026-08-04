Sosyal Medyayı Sallayan İddia: Ozan Akbaba ve Eşi Evlilik Krizinde mi?

Ekranların sevilen oyuncusu Ozan Akbaba bu kez Uzak Şehir dizisindeki performansıyla değil özel hayatıyla ilgili iddialarla sosyal medyada gündeme geldi. 2017 yılından bu yana yapımcı Elif Buket Arıkan ile evli olan ve örnek çiftler arasında gösterilen oyuncunun evliliğinde kıskançlık krizleri yaşadığı öne sürüldü. Blogyağmuru adlı sosyal medya hesabı tarafından ortaya atılan iddialar magazin dünyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Doğum Günü Paylaşımı İddiaları Alevlendirdi

Gerilimin fitilini ateşleyen olay, Buket Akbaba'nın 3 Ağustos'taki doğum gününde yaşandı. Ozan Akbaba'nın eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunmaması üzerine sosyal medyada çiftin arasında kriz olduğu dedikoduları yayıldı. Paylaşılan kulis bilgilerinde ikili arasında uzun süredir kıskançlık kaynaklı sorunlar bulunduğu iddia edildi. Çekimleri Midyat'ta süren dizi nedeniyle ailesini de yanına taşıyan oyuncunun bu hamlesine rağmen ortaya atılan iddialar hayranlarını endişelendirdi.

Ozan Akbaba'dan İyi ki Sen Paylaşımı

Gündemin hızla büyümesinin ardından Ozan Akbaba iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Eşi Buket Akbaba ile birlikte çekildiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu gönderisine "İyi ki sen" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi. Bu hamle takipçileri tarafından evlilikteki kriz iddialarına verilmiş romantik bir yalanlama olarak yorumlandı.

İddia Sahibi Geri Adım Atmadı

Ozan Akbaba'nın romantik paylaşımına rağmen iddiaları ortaya atan Blogyağmuru geri adım atmadı. Yapılan paylaşımın ardından yeni bir açıklama yayınlayan hesap "Ben şimdilik iddiamın arkasındayım umarım yanılan ben olurum" ifadelerini kullanarak kulis bilgilerinin arkasında durdu. Böylece ünlü oyuncunun paylaşımı kriz söylentilerini tamamen noktalamaya yetmezken gözler çiftten gelebilecek yeni hamlelere çevrildi.