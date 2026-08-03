Tolga Akış Sessizliği Bozdu! Manifest İçin Son Nokta

Manifest'in Londra'ya taşınacağı iddiası gündemi karıştırdı. Menajer Tolga Akış söylentilere son noktayı koydu, grubun planını tek tek açıkladı.

Tolga Akış Sessizliği Bozdu! Manifest İçin Son Nokta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 23:48

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı iddiası oldu. Kısa sürede yayılan bu söylentiler grubun hayranlarını da ikiye böldü. Kimileri grubun Türkiye'den tamamen ayrılacağını düşünürken kimileri bunun sadece yeni projeler için geçici bir plan olduğunu savundu. Tartışmalar büyüyünce gözler grubun menajeri Tolga Akış'a çevrildi.

Tolga Akış İddialara Son Noktayı Koydu

Sessizliğini bozan Tolga Akış sosyal medyada konuşulanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akış'a göre Manifest'in Türkiye'den taşınması ya da İstanbul'u tamamen bırakması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece üyelerin artık kendi yaşam düzenlerini kurması nedeniyle İstanbul'da birlikte kaldıkları ortak ev kapatılıyor. Yani ortada sanıldığı gibi kalıcı bir taşınma kararı bulunmuyor.

Londra Yeni Projelerin Merkezi Olacak

Tolga Akış'ın açıklamalarına göre Londra grubun uluslararası çalışmaları için önemli bir merkez haline gelecek. Manifest 16 Ekim'de Wembley Arena'da vereceği konser için İngiltere'ye gidecek. Bunun yanında yeni iş birlikleri, yabancı müzik şirketleriyle görüşmeler ve global projeler de burada yürütülecek. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ekip yeniden Türkiye'ye dönecek. Akış "Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok" diyerek söylentilere net bir yanıt verdi.

Hedef Dünya Sahnesinde Daha Büyük Yer Almak

Görünen o ki Manifest'in asıl hedefi ülkeyi terk etmek değil müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmak. Londra planının arkasında da tam olarak bu vizyon bulunuyor. Uluslararası yapım şirketleriyle görüşmelerin sürdüğü konuşulurken grubun dünya müzik pazarında daha güçlü bir yer edinmek istediği belirtiliyor. Yani bu adım bir veda değil tam tersine Türkiye'yi temsil ederek dünyaya açılma planının önemli bir parçası olarak görülüyor.

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