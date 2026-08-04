Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede Gözaltına Alındı!

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede katıldığı bir internet programında yaptığı açıklamalar ve sergilediği objeler gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreçte Gerede hakkında resen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmanın Nedeni Müstehcenlik Suçlaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve portatif vibratör olarak tanımladığı aksesuara ilişkin ifadeleri nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık söz konusu açıklamaların ve görsellerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesinde yer alan müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini ve bu doğrultuda resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

YouTube İçeriğine Erişim Engeli Talebi

Yürütülen adli tahkikat kapsamında yalnızca Gerede hakkında değil yayının yapıldığı mecraya yönelik de hukuki adımlar atıldı. Bennu Gerede'nin konuk olduğu YouTube kanalına ve soruşturmaya konu olan video içeriğine Türkiye'den erişimin engellenmesi için resmi talepte bulunuldu. Alınan karar doğrultusunda ilgili video içeriğinin Türkiye sınırları içerisinden izlenmesi engellendi.

Gözaltı Kararı Uygulandı

Hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından emniyet güçleri tarafından işlemleri başlatılan Bennu Gerede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ünlü fotoğraf sanatçısının ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.