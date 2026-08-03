Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı?

Bennu Gerede yine çok konuşulan bir açıklamayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Katıldığı canlı yayında cinsellik üzerine yaptığı samimi açıklamalar ve boynunda taşıdığı dikkat çekici kolye sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Programın ardından yapılan yorumlar büyürken konu bu kez yalnızca sosyal medya tartışmalarıyla sınırlı kalmadı ve adli sürece taşındı.

Savcılık Harekete Geçti

Canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından Başsavcılık Bennu Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Böylece televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ünlü fotoğraf sanatçısı hakkında resmi süreç de başlamış oldu. Gelişme kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Tartışma Yaratan Açıklamalar

Program sırasında Bennu Gerede Survivor'a katıldığı dönemde cinsellikten uzak kalma düşüncesinin kendisini endişelendirdiğini anlatırken oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra boynunda taşıdığı rose altın kolyenin aslında bir yetişkin ürünü olduğunu söylemesi de izleyenleri şaşırttı. Bu sözler ve açıklamalar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, farklı görüşler de peş peşe geldi. Kimi kullanıcılar Gerede'nin açıklamalarını cesur bulurken kimileri ise eleştirilerini dile getirdi.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Bennu Gerede daha önce de özel hayatı ve cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. Bu kez ise konu farklı bir boyuta taşınmış durumda. Başlatılan soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve gözaltı kararına ilişkin resmi sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Şimdilik dosyayla ilgili adli işlemler devam ederken hem hukuk çevreleri hem kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Soruşturmanın sonucuna göre önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.