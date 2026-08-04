Hadise Saros Körfezi'nde Sahne Aldı: Ara Beni Şarkısını İki Kez Söyledi!

Trakya Festivali'nin kapanış gecesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Hadise Saros Körfezi'nde müzikseverlerle buluştu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Erikli Sahili'nde gerçekleştirilen festivalin son gününde performans sergileyen pop müziğin sevilen ismi seslendirdiği popüler şarkıları ve enerjik sahne şovlarıyla geceye damga vurdu. Etkinlik alanını dolduran binlerce müziksever ünlü sanatçının şarkılarına tek bir ağızdan eşlik etti.

2026 Yazının En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Hadise 2026 yaz sezonunda dijital müzik platformlarında en çok dinlenen kadın sanatçı unvanını elde ederek zirveye yerleşmişti. Müzik listelerindeki başarısının ardından yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden ünlü isim Trakya Festivali'ndeki sahnesinde de dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sanatçı konserin ilerleyen saatlerinde Ara Beni parçası için yükselen yoğun tezahüratlara kayıtsız kalmadı. Dinleyicilerin coşkulu isteklerine yanıt veren popçu sevilen bu şarkısını konser boyunca iki kez üst üste seslendirdi.

Dans Performansı ve Görkemli Festival Kapanışı

Müzik listelerinin üst sıralarında yer alan hit parçalarını repertuvarına dahil eden Hadise şarkılarına eşlik eden tempolu koreografileriyle de dikkat çekmeyi başardı. Sanatçı sahnede ekibiyle birlikte sergilediği profesyonel dans performansıyla Trakya Festivali'nin son günkü programına damgasını vurdu. Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşen ve günlerce süren dev organizasyon pop müziğin başarılı isminin sergilediği bu sahne şovunun ardından coşkulu bir şekilde sona erdi.