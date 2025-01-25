Yasemin Özilhan'dan spor şıklık

Stiliyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, kot tarzıyla spor şıklığını ortaya koydu.

Yasemin Özilhan'dan spor şıklık
SOSYETE
Yayın Tarihi : 25-01-2025 10:14

Cemiyet hayatının zarif isimlerinden Yasemin Özilhan, yine tarzıyla adından söz ettirdi. Gündelik şıklığa yeni bir soluk getiren Özilhan, kot kombini ve kovboy çizmeleriyle dikkat çekti. Spor şıklığın temsilcisi haline gelen ünlü isim, bu tarzıyla kadınlara ilham olmayı sürdürüyor.

Instagram hesabından paylaştığı pozlarla beğeni toplayan Özilhan, kombinini mavi bir kalp emojisiyle taçlandırdı. Takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Yasemin Özilhan, hem doğal güzelliği hem de zarif stil anlayışıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Minimal makyajıyla doğallığını ön plana çıkaran ve kot stiline farklı bir dokunuş katan Özilhan, "Sadelik her zaman etkileyicidir" mesajını bir kez daha moda tutkunlarına ulaştırdı.

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