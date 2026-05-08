Sabancı Çifti Doğum Öncesi Kaçamak Yaptı

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Hakan Sabancı ve Nazlı Sabancı, bu kez İngiltere tatilleriyle gündeme geldi. Seyahat etmeyi adeta yaşam tarzı haline getiren ünlü çift, bu sefer rotalarını tarihi atmosferiyle büyüleyici Oxford’a çevirdi. Tatillerinden paylaştıkları karelerle dikkat çeken çiftin eğlenceli rekabeti ise sosyal medyada ilgi gördü.

Oxford Sokaklarında Romantik Kaçamak

Kızları Arzu Alara ile sık sık seyahat eden Sabancı çifti, doğum öncesi soluğu İngiltere’de aldı. Köklü tarihi ve mimarisiyle dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olan Oxford’da konaklayan çift hem şehrin kültürel dokusunu keşfetti hem keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Hamilelik sürecini oldukça aktif geçiren Nazlı Sabancı’nın enerjisi oldukça dikkat çekti ve çiftin doğal halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Oxford sokaklarında çekilen romantik kareler, takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Tatilde Adrenalin Dolu Yarış

Sabancı çiftinin tatili yalnızca sakin gezilerle sınırlı kalmadı. Oxford’da gezintiye çıktıkları bir parkta trap atışlarına katılan çift, bu kez rekabetçi yönleriyle gündeme geldi. Eğlenceli yarışta hedefleri vurmaya çalışan ikili arasında tatlı bir mücadele yaşandı.

Oldukça çekişmeli geçen atış yarışmasının kazananı ise Nazlı Sabancı oldu. İsabetli atışlarıyla Nazlı Sabancı 83 puan, Hacı Sabancı ise 80 puanda kalarak yenilgiyi tatmak zorunda kaldı. Aralarındaki küçük puan farkı sosyal medyada “Nazlı Hanım fark attı.” yorumlarına neden oldu.

Hamilelik Döneminde Keyifli Günler

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı’nın tatil boyunca oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Çiftin yakın çevresine göre Sabancılar, erkek bebeklerini kucaklarına almak için büyük heyecan yaşıyor.

Hamilelik dönemini bol bol seyahat ederek değerlendiren Nazlı Sabancı’nın rahat ve şık tarzı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle doğal görüntüsü ve enerjik tavırları sosyal medyada övgü topladı.