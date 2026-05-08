Eda Taşpınar'dan Mısır'da Olay Yaratan Pozlar: Kırmızı Elbisesiyle Büyüledi

Sosyetenin gözde isimlerinden Eda Taşpınar, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. Dünyayı gezen sosyetik güzel paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 547 bin takipçisi bulunan Taşpınar, bu kez Mısır'a gitti. Mısır'da kaldığı otelde verdiği pozlar ise yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram'ı Salladı

Mısır'ın en lüks otellerinden birinde konaklayan Eda Taşpınar, kırmızı dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti. Hasırdan bir koltuğun üzerine uzanan sosyetik güzelin pozları Instagram'da olay yarattı. Eda Taşpınar'ın fotoğraflarını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.



Bronzluğu Marka Oldu

Türkiye’de bronz ten denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Eda Taşpınar, bu özelliğini birkaç yıl önce bir iş modeline dönüştürdü. Kendi adını taşıyan bir marka kuran Taşpınar, kozmetik ürünleri satıyor. Sosyetik güzelin en çok satan ürünü ise güneş kremi.





Sosyal Medyada Oldukça Aktif



Birkaç yıl önce Amerika'ya yerleşen Eda Taşpınar yine de yerinde duramıyor ve ülke ülke geziyor. Dünyayı dolaşan ve görmediği ülke neredeyse kalmayan sosyetik güzel, Instagram'da takipçilerine de adeta dünya turu yaşatıyor. Gittiği, gezdiği, gördüğü yerlerden fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar'ın yeni rotası merakla bekleniyor.



Eda Taşpınar kimdir?



Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanlığını yapmış, sosyal çevresi geniş bir iş insanı. Annesi İsveç asıllı Suzan Yontun ise zarafetiyle tanınan bir hanımefendi. Sanatla iç içe büyüyen Eda Taşpınar'ın dedesi ise Türkiye'nin ilk Türk heykeltıraşlarından biri.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markasını kurdu. Güzellik, bakım ve kozmetik ürünleri üzerine odaklanan bu marka, özellikle "bronzlaştırıcı yağları" ile dikkatleri çekti.