Elif Buse Doğan'dan Eleştirilere Net Yanıt: "İmaj Değişikliğinden Çekinmiyorum!"

Samsak Döveci şarkısıyla yakaladığı çıkışın ardından hem güçlü sesi hem de sempatik tavırlarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen başarılı sanatçı Elif Buse Doğan hem kariyerine hem de son dönemdeki stil dönüşümüne dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sahne tarzı ve imajıyla ilgili yapılan eleştirilere ya da beklentilere kulak asmadığını belirten güzel şarkıcı hayata ve görselliğe bakış açısını net bir dille ortaya koydu.

Elif Buse Doğan imaj değişimi ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. İmaj değişikliğinden çekinmediğini söyleyen Doğan "Değişmekten korkmuyorum. Kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşamayı tercih ediyorum" dedi.

Tarzım Benim Hikayemin Bir Parçası

Müziğindeki yenilikçi tarzı kadar görsel dünyasında da sürekli bir arayış ve gelişim içinde olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı sahnede yansıttığı her detayla aslında kendi iç dünyasını dışarı vurduğunu vurguladı. Başkalarının kalıplarına girmeyi reddeden Doğan kendi sınırlarını kendisinin çizdiğini belirtti.

"Kıyafetlerim de, tarzım da, sahnedeki duruşum da benim hikayemin bir parçası. İnsanın kendini sürekli yenilemesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden her yeni projede farklı bir Elif Buse Doğan görmek beni de besliyor."

Başkalarının Ne Düşündüğü Değil, Benim Ne Hissettiğim Önemli

Sosyal medyada zaman zaman gündem olan eleştirilere de dolaylı olarak yanıt veren başarılı sanatçı bir kadının ve bir sanatçının en büyük özgürlüğünün kendi kararlarını kendisinin vermesi olduğunu söyledi. Aynadaki yansımasıyla barışık olduğunu söyleyen Doğan mutluluğun şifresini şu sözlerle verdi:

"İnsanların ne düşündüğünden çok, aynaya baktığımda ne hissettiğim önemli. Eğer ben o kıyafetin içinde, o saç modelinde kendimi mutlu ve güçlü hissediyorsam, doğru yoldayım demektir. Önemli olan başkalarını memnun etmek değil, ruhunu yansıtabilmek."

Hem geleneksel motifleri modern sound'larla birleştiren müziğiyle hem de cesur imaj hamleleriyle dikkat çeken Elif Buse Doğan'ın bu özgüven dolu açıklamaları özellikle kadın takipçilerinden ve müzik otoritelerinden büyük takdir topladı.