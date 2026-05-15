İnci Türkay'dan Yıllar Sonra Gelen Defne Joy İtirafı: "Onu Zincirliyordum"

İnci Türkay katıldığı bir programda yakın arkadaşı olan rahmetli Defne Joy Foster'la olan anısını paylaştı.

Yayın Tarihi : 15-05-2026 15:23

İnci Türkay eski rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anlattı. Yakın arkadaş olan ikiliyle ilgili hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Joy Foster öldüğü gece İnci Türkay'ı da çağırmış. İşte izleyenlerin gözyaşlarını boğulduğu o açıklamalar...

"Sabaha Karşı Ölüm Haberi Geldi"

 

İnci Türkay bir programa konuk oldu. Sihirli Annem dizisinde birlikte rol aldığı Defne Joy Foster'ın öldüğü geceyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı:

"O akşam beni aradı. Hadi akşam Beyoğlu’na gidelim dedi. Gece hayatını sevmem gelmeyeceğim dedim. Sabaha karşı ölüm haberi geldi."

"Rüyalarımda Görüyorum"

Rahmetli arkadaşını rüyalarında gördüğünü belirten oyuncu "Engelleyebilir miydim? diye düşündüm. Rüyalarımda zincirliyorum gitmesin diye" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Olay Oldu

Usta ismin bu itirafları gündeme bomba gibi düştü. X platformunda yapılan yorumlar dikkat çekti. Foster'ın öldüğü o geceyi hatırlayanlar bir kez daha aynı şoku yaşadı.

Vefatı Yeniden Gündemde

Ünlü oyuncunun vefatı yeniden gündeme geldi. Oyuncu öldüğünde 35 yaşındaydı ve Can isminde küçük bir çocuğu vardı.

Eğlence sonrası Kerem Altan'ın evine giden Foster sabaha burada hayatını kaybetti. Cinayet iddiaları gündeme geldi ama Adli Tıp Raporu'nda oyuncunun ölümünün alkol ve ilaç kullanımına bağlı olduğu belirtildi. Defne Joy Foster astım hastasıydı.

 

