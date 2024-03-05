Yasemin Özilhan, kas yapmaya devam ediyor! Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Yasemin Özilhan, kas yapmaya devam ediyor! Sosyal medyayı sallayan görüntüler
SOSYETE
Yayın Tarihi : 05-03-2024 14:29

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, sağlıklı yaşam tarzını ve spor tutkusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Özilhan, düzenli olarak spor yaparak ve sağlıklı beslenmeye özen göstererek takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.

Son paylaşımında spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan, kaslarıyla dikkat çekti. Sağlıklı ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Özilhan, takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.

 

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