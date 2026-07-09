İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Günler Sonra İlk Paylaşım

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında (15 Ağustos 2025) hayatını Ahmet Destan ile birleştiren kına gecesi, gösterişli gelinliği ve düğün töreniyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ünlü astrolog Nuray Sayarı son dönemde yaşadığı büyük acının ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda 55 yaşında ikiz bebek beklediğinin müjdesini vererek adeta mucizevi bir mutluluk yaşayan Sayarı kısa süre sonra aldığı acı haberle sarsılmıştı. Bebeklerini kaybederek derin bir keder yaşayan ünlü isim sosyal medya hesabından serum takılı kolunun fotoğrafını paylaşarak "Rabbimin hikmetinden sual olunmaz" sözleriyle metanetini dile getirmişti.

Yaşadığı bu zorlu ve hassas sürecin ardından inzivaya çekilen Nuray Sayarı günler sonra eşi Ahmet Destan ile birlikte İstanbul'daki evlerinin bahçesinde çekilen bir videosunu yayınlayarak takipçilerine iyi olduğunun mesajını verdi.

"Avrupa Bizi Kavurdu Şimdi İstanbul'daki Evimizdeyiz"

Yaşadıkları büyük kaybın ardından birbirlerine kenetlenerek moral depolamaya çalışan ünlü çift evlerinin bahçesindeki havuzda keyifli anlar geçirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Nuray Sayarı, Avrupa'daki hava sıcaklıklarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa'da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul’daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın."

Eşinden Sevgi Dolu Destek

Videoda Nuray Sayarı'nın bu sözlerinin ardından eşi Ahmet Destan da "Sabahlar olmasın" diyerek ünlü astroloğu öpücüklere boğdu. Zor günleri eşinin sevgi dolu desteğiyle ve çabasız bir metanetle atlatmaya çalışan Sayarı'nın bu geri dönüş videosu kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan ünlü astroloğun bu paylaşımı, dijital platformlarda ve magazin kulislerinde hem geçmiş olsun mesajlarıyla karşılandı hem de haftanın en çok konuşulan lifestyle başlıkları arasında yerini aldı.