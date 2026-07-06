Ayça Varlıer Haysiyet Dizisinin Kadrosuna Katıldı: Şehnaz Karakteriyle Dönüyor!

Ekranların en asil ve güçlü kadın vokallerinden, sinema ile tiyatro dünyasının usta oyuncularından biri olan Ayça Varlıer televizyon kulislerinde büyük bir heyecan yaratan muazzam bir transfer kararına imza attı. Uzun süredir yeni projeleri değerlendiren başarılı oyuncu Kanal D'nin yeni sezondaki en güvendiği işlerin başında gelen, Süreç Film imzalı Haysiyet dizisiyle el sıkıştı. Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise usta isim Eda Teksöz'ün oturacağı iddialı yapım okuma provası öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Karlıova Ailesinin Merkezinde Bir Hala: Şehnaz Rolü Belli Oldu!

Kulislerden sızan ilk bilgilere göre dizinin çabasız ve bir o kadar da derin hikayesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Ayça Varlıer dizide Şehnaz karakterine hayat verecek. Şehnaz, dizinin kilit karakterlerinden Simay'ın (Merih Öztürk) halası, Haluk'un (Reha Özcan) ise kız kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Aile içi dengeleri ve güç savaşlarını derinden etkileyecek olan Şehnaz karakteri Varlıer'in asil oyunculuğuyla hayat bulacak.

Ay ortasında sete çıkması planlanan dizinin en dikkat çeken detaylarından biri de usta aktör Kerem Alışık'ın hikayenin merkezindeki Karlıova ailesinin reisi Sadık karakterine hayat verecek olması. Güçlü bir aile draması sunacak olan yapım kadrosuyla şimdiden şampiyonlar ligini andırıyor. Gelişmelerin internet dünyasına düşmesiyle birlikte Ayça Varlıer hayranları sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu. Twitter (X) ve Instagram mecralarında kısa sürede gündem olan transfer haberi sonrası izleyiciler; "Ayça Varlıer ekranlara çok yakışıyor", "Reha Özcan ve Kerem Alışık ile bir araya gelmesi projenin kalitesini kanıtlıyor", "Yine ters köşe bir drama çıkaracaktır heyecanla bekliyoruz" şeklinde binlerce destek mesajı paylaştı. Yeni rolü için okuma provasına katılmaya hazırlanan Ayça Varlıer bu iddialı dönüşüyle haftanın en çok konuşulan televizyon-magazin manşetine imza attı.