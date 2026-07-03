Şükran Ovalı "Güneş Yerinde" Diyerek Nispet Yaptı: Eşi Caner Erkin'den Aşk Dolu Yorum!

Eşi Caner Erkin ve kızıyla Çeşme'de tatil yapan Şükran Ovalı leopar ve kırmızı mayolu şezlong pozlarını "Güneş yerinde" notuyla paylaştı.

Şükran Ovalı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 03-07-2026 10:21

Şükran Ovalı yoğun geçen sezonun ve son dönemdeki proje gelişmelerinin yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatil cenneti Çeşme'de atıyor. Futbol dünyasının karizmatik ismi eşi Caner Erkin ve dünyalar tatlısı kızları Mihran Ela ile birlikte yazın tadını çıkaran güzel oyuncu şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı yepyeni tatil albümüyle dijital dünyayı adeta salladı!

Her daim koruduğu fit formu ve lifestyle tarzıyla modaya yön veren ünlü isim şezlongda verdiği iddialı pozlarla plaj şıklığının kitabını yeniden yazdı.

"Güneş Yerinde" Notuyla Sosyal Medyayı Isıttı!

Çeşme güneşinin altında, doğallığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Şükran Ovalı tatil stilinde cesur seçimleriyle dikkat çekti. Sezonun en hit parçalarından olan leopar desenli ve kırmızı tonlarındaki iddialı mayolarıyla kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle adeta yıllara meydan okudu.

Instagram hesabından ardı ardına paylaştığı nefes kesen şezlong pozlarının altına Nazan Öncel'in ikonik şarkısına atıfta bulunarak "Güneş yerinde" notunu düşen Şükran Ovalı'ya ilk ve en romantik tepki eşi Caner Erkin'den geldi. Yıldız futbolcu hayat arkadaşının göz kamaştıran karelerine kayıtsız kalmayarak "Sevgilim" yorumuyla aşkını ilan etti.

2017'de Roma'da Başlayan Masal Çeşme'de Tam Gaz Devam Ediyor

Magazin dünyasında parmakla gösterilen ve örnek aile yaşantılarıyla her daim takdir toplayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti hatırlanacağı üzere 2017 yılında İtalya'nın tarihi başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini 2018 yılında dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile taçlandıran popüler ikili aradan geçen yıllara rağmen birbirlerine olan çabasız aşkları ve bağlılıklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor.

Şükran Ovalı'nın dakikalar içinde binlerce beğeni alan Çeşme kareleri internet dünyasına düşer düşmez tüm magazin sayfalarında bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yeni sezonda sürpriz projelerle adından söz ettirmeye hazırlanan Ovalı bu sıcak sahil albümüyle haftanın en şık magazin manşetine imza attı.

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