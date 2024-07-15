Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler arasında yer alan Yasemin Özilhan, ikiz kızlarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı. Gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran Özilhan, plajda köpeğiyle oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Fiziğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, kızlarına eğitmen eşliğinde dalış dersi aldırarak, onlara deniz sevgisini aşılamayı da ihmal etmedi. Denizde eğlenceli vakit geçiren Özilhan ve kızları, tatilin keyfini doyasıya yaşadı.

Yasemin Özilhan'ın Bodrum'daki bu keyifli anları, hem tatilciler hem de hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.