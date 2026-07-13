Yasemin Kay Allen'dan Sert Çıkış: "O Kişi Kesinlikle Ben Değilim!"

Maldivler'de dalış yapan mayolu kadının Yasemin Kay Allen olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncu yalanladı: "O kişi ben değilim, avukatım ilgilenecek."

Yasemin Kay Allen'dan Sert Çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 16:04

Yasemin Kay Allen dijital dünyada hızla yayılan bir video krizinin ardından sessizliğini bozdu. Maldivler'de siyah cesur mayosuyla dalış yapan gizemli bir kadının estetik görüntülerinin sosyal medya platformlarında güzel oyuncuya ait olduğu iddiasıyla servis edilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa sürede yüksek etkileşim alan ve interneti sallayan bu iddiaların ardından özel hayatının mahremiyetine önem veren Allen'dan hayranlarını ve dijital mecraları bilgilendiren net bir açıklama geldi.

"Maldivler mi Bilmiyorum Ama O Kişi Ben Değilim!"

Kendi doğal ve çabasız güzelliğini yansıtan güncel bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak iddialara doğrudan yanıt veren Yasemin Kay Allen videodaki kişinin kendisi olmadığını kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu adının asılsız iddialara karıştırılmasına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim."

"Asılsız Atıflar İçin Avukatım Devreye Giriyor"

Görüntülerin kendi ismiyle servis edilmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen güzel oyuncu siber zorbalığa ve bilgi kirliliğine karşı yasal yollara başvuracağını net bir dille ilan etti. Dijital mecraları ve yorum yazan kullanıcıları açıkça uyaran Allen hukuki süreci başlattığını şu sözlerle duyurdu:

"Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli."

Setlerin yoğun temposundan uzaklaştığı anlarda bile adının bu tarz asılsız dijital trendlere alet edilmesine sert bir sınır çizen Yasemin Kay Allen'ın bu hukuki ve net manifestosu magazin bloglarında haftanın en çok konuşulan en yüksek etkileşimli başlıkları arasında yerini aldı.

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