Gözaltına Alınan Haluk Levent'ten İlk Açıklama: "Asıl Bombayı Bekleyin!"

Türkiye sivil toplum faaliyetleri ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile milyonların sevgisini kazanan ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında yürütülen adli soruşturmayla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) hazırladığı milyarlık şüpheli para trafiği raporunun ardından Bursa'da gözaltına alınan ünlü rockçı sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla ilk resmi manifestosunu yayınladı.

Hakkındaki iddialara sert ve net bir dille yanıt veren ünlü sanatçı, adliye koridorlarından yükselen bu sıcak gelişmede "Asıl bombayı bekleyin" diyerek adeta meydan okudu.

Şahsi Borçlar Ahbap Derneği ile mi İlişkilendiriliyor?

Gözaltı sürecinin ardından kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı doğrudan bir duruş sergileyen Haluk Levent geçmişten gelen şahsi borç ve alacak ilişkilerinin bilinçli bir şekilde Ahbap Derneği'nin kurumsal kimliği ve bütçesiyle yan yana getirilmeye çalışıldığını savundu. Yaşanan bu adli bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmanın zaman alacağını bildiğini belirten Levent şu iddialı ifadeleri kullandı:

"Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır."

"Sayın Bakanım Gelin ve Ahbap'ı Acilen Denetleyin!"

Açıklamasının devamında adli süreç başlamadan önce devlet kademeleriyle de iletişime geçtiğini aktaran Haluk Levent Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a çok net mesajlar attığını itiraf etti. Bakanlığa açık bir çağrıda bulunduğunu belirten ünlü sanatçı mesajında şu ifadelerin yer aldığını söyledi:

"Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

Başsavcılıktan Ağır İddia: "Bağışlar Şahsi Hesaplara Aktarıldı"

Öte yandan davanın hukuki boyutunda ise iddialar oldukça ciddi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada; özellikle 6 Şubat deprem sürecinde derneğe vatandaşlar tarafından yapılan milyarlık bağışların amacına uygun kullanılmayarak şahsi hesaplara üçüncü kişilere ve yasa dışı bahis platformlarına aktarıldığı öne sürüldü.

Yardımsever kişiliğiyle bilinen bir figürünün adının böyle bir krizle anılması dijital platformlarda ve haber bloglarında dakikalar içinde dünya genelinde trend topic (TT) oldu. Sanat camiasının ve Ahbap gönüllülerinin yakından takip ettiği bu kritik sürecin hukuki seyri ve Haluk Levent'in patlatacağını söylediği "asıl bomba açıklamalar" merakla bekleniyor.