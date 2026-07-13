Barselona Sokaklarında Aşk Rüzgarı: Mert Yazıcıoğlu ve Sevgilisi Zeynep Artukmaç İspanya'da!

Mert Yazıcıoğlu yoğun geçen dizi sezonunun ve set koşturmacalarının yorgunluğunu Avrupa sahillerinde atıyor. Bir süredir gözlerden uzak, dingin ve mutlu bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte İspanya'ya uçan yakışıklı oyuncu Akdeniz güneşinin tadını çıkarıyor.

Keyifli tatillerinden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin bu romantik İspanya günlüğü kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Akdeniz Güneşi Altında Romantik ve Samimi Kareler

İspanya'nın tarihi sokaklarını ve eşsiz sahillerini el ele gezen ünlü çift tatil modunun çabasız ve doğal enerjisini takipçileriyle paylaştı. Mert Yazıcıoğlu profilinde sadece tekil pozlarına değil sevgilisi Zeynep Artukmaç ile yan yana çekildikleri romantik ve samimi fotoğraflara da yer vererek aşkını ilan etti. Kameralara son derece mutlu, neşeli ve doğal pozlar veren çiftin birbirlerine olan uyumu gözlerden kaçmadı.

Dijital Dünyayı Sallayan Doğallık Akımı

Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisinin abartıdan uzak filtrelerin arkasına saklanmayan samimi tatil albümü Instagram akışında dakikalar içinde viral oldu. Çiftin hayranları ve yakın dostları bu kalpleri ısıtan karelere kayıtsız kalamayarak "Çok yakışmışlar", "İspanya esintisi ikinize de yaramış" ve "İşte aranan çabasız şıklık" şeklinde binlerce övgü dolu yorum bıraktı.

İstanbul'un yoğun set senaryolarından İspanya'nın siesta ritmine keskin ve aşk dolu bir geçiş yapan Mert Yazıcıoğlu bu son hamlesiyle haftanın en popüler erkek magazin manşetlerinden biri olmayı başardı.