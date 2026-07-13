Sahilde Güneş Kazası: Güzel Oyuncu Pelin Akil'in Sosyal Medyayı Sallayan "Güneş Yanığı" İtirafı!

Pelin Akil tatilde uğradığı güneş yanığı kazasını sosyal medyada paylaştı. Akil: "Yıllar sonra korkunç bir şekilde soyuldum, keseye gireceğim."

Sahilde Güneş Kazası: Güzel Oyuncu Pelin Akil'in Sosyal Medyayı Sallayan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 16:43

Pelin Akil eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla çıktığı eğlenceli yaz tatilinde nazara geldi. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve hayatından samimi anları filtrelemeden takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu bu kez tatilin pek de keyifli olmayan, can acıtıcı bir yüzünü gözler önüne serdi.

Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmesi ya da Ege güneşinin azizliğine uğraması sonucu ciddi bir güneş yanığı problemi yaşayan Akil vücudunun soyulmaya başladığı anları esprili ama bir o kadar da dertli bir video ile takipçileriyle paylaştı.

"Yıllar Sonra Korkunç Bir Şekilde Soyuldum"

 

Her zaman formda görüntüsü ve şık plaj tarzıyla moda sayfalarının radarına giren Pelin Akil bu kez çabasız doğallığı ve samimiyetiyle dijital dünyanın gündemine oturdu. Güneş yanığının ardından teninin pul pul döküldüğü anları kameraya alan ünlü oyuncu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar sonra bu sene korkunç bir şekilde soyuldum. Bugün yapabilirsem bir keseye gireceğim, şunlardan bir kurtulayım."

Türk Usulü Çözüm: Şezlongdan Hamama Keskin Geçiş

Güneş yanıklarından ve dökülen derilerinden kurtulmak için geleneksel bir yöntem olan kese çözümüne sığınacağını belirten Pelin Akil'in bu samimi ve bizden tarzı takipçilerini hem güldürdü hem de endişelendirdi. Kısa sürede magazin bloglarında ve dijital mecralarda yüksek etkileşim alan bu paylaşımın altına hayranlarından binlerce geçmiş olsun mesajı ve nemlendirici krem tavsiyeleri yağdı.

Set koşturmacalarından ve yoğun anne rutinlerinden Bodrum sahillerine oradan da güneş kazasıyla ev ortamına keskin bir geçiş yapan Pelin Akil bu doğal ve samimi yaz günlüğüyle haftanın en çok konuşulan internet manşetleri arasındaki yerini aldı.

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