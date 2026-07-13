Nilsu Berfin Aktaş Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyada Gündem Yarattı!

Bodrum Gölköy'de yakın arkadaşlarıyla çıktığı kız kıza tatilde kürek sörfü yaparken ve şezlongda kahve falı baktırırken objektiflere yansıyan Nilsu Berfin Aktaş plajdan paylaştığı sıcak yaz kareleriyle bu kez dijital dünyayı tam anlamıyla salladı. Ekranların duru güzelliği, başarılı oyunculuk performansı ve çabasız tarzıyla her adımı yakından takip edilen genç yıldız sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflarla adeta bir beğeni fırtınası estirdi.

Doğal güzelliğini ve kusursuz formunu gözler önüne seren Aktaş'ın iddialı plaj kareleri, kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda haftanın en yüksek etkileşim alan manşetleri arasına girdi.

Puantiyeli Bikini Şıklığı ve Muazzam Form

Yaz sezonunda abartıdan uzak, tamamen enerjik ve cool bir modeli benimseyen Nilsu Berfin Aktaş sosyal medyayı kasıp kavuran paylaşımında bikinili fotoğraflarıyla gündeme geldi.. Ege güneşinin altında bronzlaşan teni, fit görüntüsü ve düzgün fiziğiyle plaj modasına yön veren güzel oyuncu çabasız şıklığın nasıl olması gerektiğini bir kez daha kanıtladı. Doğal bıraktığı saçları ve makyajsız duru güzelliğiyle kameralara poz veren Aktaş takipçilerinden tam not aldı.

Dakikalar İçinde Trend Topic Oldu

Nilsu Berfin Aktaş'ın iç ısıtan ve Bodrum esintisini ekranlara taşıyan bu samimi yaz albümü Instagram akışında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Hayranları ve yakın dostları güzel oyuncunun büyüleyici formuna kayıtsız kalamayarak "Bodrum'u yaktın geçtin" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Set koşturmacalarından ve yoğun iş ajandalarından Ege'nin masmavi sularına keskin ve keyifli bir geçiş yapan Nilsu Berfin Aktaş bu son hamlesiyle interneti sallayan popüler magazin manşetlerinin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.