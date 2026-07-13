Gerilim Tavan Yaptı! Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Mikrofonu Bıraktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan ve aurasıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Müjde Uzman İstanbul'da gerçekleşen dünyaca ünlü pop ikonunun konserinde magazin muhabirlerinin radarına takıldı. Küresel star Ricky Martin'in muhteşem sahne şovunu izlemek ve bu unutulmaz anın coşkusunu yaşamak için etkinlik alanına gelen ünlü aktris eski yapımcısı Faruk Turgut'un olay yaratan açıklamaları sorulunca adeta buz kesti.

Keyifli başlayan gecede geçmişin kriz dolu sayfalarının açılması üzerine sinirlenen Müjde Uzman sınırını çizerek röportajı anında noktaladı.

"Ricky Martin Konserine Geldim, Bu Konulara Girmeyelim"

Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un kendisi hakkında yaptığı zehir zemberek açıklamalara dair yöneltilen soruyu duyar duymaz yüz ifadesi değişen Müjde Uzman muhabirlere net bir dille set çekti. Soruyu geçiştirmek yerine röportajı tamamen bitirmeyi tercih eden güzel oyuncu şu ifadeleri kullanarak kameraların önünden uzaklaştı:

"Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim."

Faruk Turgut Ne Demişti?

Magazin dünyasında uzun süre yankı uyandıran krizin fitili yapımcı Faruk Turgut'un Müjde Uzman'ın diziden ayrılış sürecine dair yaptığı sansasyonel açıklamalarla ateşlenmişti. Turgut başarılı oyuncunun vedasının arkasında maddi bir anlaşmazlık olmadığını vurgulayarak şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakar bir adamın metresi olma duygusu üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı."

İdolüne Duygusal Veda

Yaşanan bu gergin röportaj anının ardından moralini bozmayan Müjde Uzman sosyal medya hesabından Ricky Martin ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımının altına çocukluk idolüne duyduğu derin sevgiyi aktaran ve üstü kapalı olarak eski yapımcısına da göndermede bulunan Uzman şu duygusal satırları kaleme aldı:

"Karşılık beklemeden sevmeyi bilmeyenlere anlatması zaten çok zor.. Benim için hayatımın en unutulmaz yıllarını hatırlatan muhteşem bir ruh. Kavuşmalarımıza vesile olan herkese çok teşekkür ederim çünkü bu hayatta sonunda her şey olması gerektiği gibi oluyor ve herkes kalbinin ekmeğini yiyor. I love you Ricky always."