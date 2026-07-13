Gerilim Tavan Yaptı! Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Mikrofonu Bıraktı!

Ricky Martin konserinde görüntülen Müjde Uzman yapımcı Faruk Turgut'un "Metres rolünü kaldıramadı" açıklaması sorulunca röportajı yarıda keserek alanı terk etti.

Gerilim Tavan Yaptı! Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Mikrofonu Bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 17:15

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan ve aurasıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Müjde Uzman İstanbul'da gerçekleşen dünyaca ünlü pop ikonunun konserinde magazin muhabirlerinin radarına takıldı. Küresel star Ricky Martin'in muhteşem sahne şovunu izlemek ve bu unutulmaz anın coşkusunu yaşamak için etkinlik alanına gelen ünlü aktris eski yapımcısı Faruk Turgut'un olay yaratan açıklamaları sorulunca adeta buz kesti.

Keyifli başlayan gecede geçmişin kriz dolu sayfalarının açılması üzerine sinirlenen Müjde Uzman sınırını çizerek röportajı anında noktaladı.

"Ricky Martin Konserine Geldim, Bu Konulara Girmeyelim"

Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un kendisi hakkında yaptığı zehir zemberek açıklamalara dair yöneltilen soruyu duyar duymaz yüz ifadesi değişen Müjde Uzman muhabirlere net bir dille set çekti. Soruyu geçiştirmek yerine röportajı tamamen bitirmeyi tercih eden güzel oyuncu şu ifadeleri kullanarak kameraların önünden uzaklaştı:

"Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim."

Faruk Turgut Ne Demişti?

Magazin dünyasında uzun süre yankı uyandıran krizin fitili yapımcı Faruk Turgut'un Müjde Uzman'ın diziden ayrılış sürecine dair yaptığı sansasyonel açıklamalarla ateşlenmişti. Turgut başarılı oyuncunun vedasının arkasında maddi bir anlaşmazlık olmadığını vurgulayarak şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakar bir adamın metresi olma duygusu üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı."

İdolüne Duygusal Veda

Yaşanan bu gergin röportaj anının ardından moralini bozmayan Müjde Uzman sosyal medya hesabından Ricky Martin ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımının altına çocukluk idolüne duyduğu derin sevgiyi aktaran ve üstü kapalı olarak eski yapımcısına da göndermede bulunan Uzman şu duygusal satırları kaleme aldı:

"Karşılık beklemeden sevmeyi bilmeyenlere anlatması zaten çok zor.. Benim için hayatımın en unutulmaz yıllarını hatırlatan muhteşem bir ruh. Kavuşmalarımıza vesile olan herkese çok teşekkür ederim çünkü bu hayatta sonunda her şey olması gerektiği gibi oluyor ve herkes kalbinin ekmeğini yiyor. I love you Ricky always."

 

Benzer Haberler
Kerem Aktürkoğlu Hayatının En Büyük Sevincini Yaşadı! Kerem Aktürkoğlu Hayatının En Büyük Sevincini Yaşadı!
Dilan Çıtak'ın Manifest Çıkışının Altından Şok Gerçek Çıktı! Dilan Çıtak'ın Manifest Çıkışının Altından Şok Gerçek Çıktı!
53 Yaşındaki Seray Sever O Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı! 53 Yaşındaki Seray Sever O Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı!
Kendall Jenner Annesine Resti Çekti! Kendall Jenner Annesine Resti Çekti! "Beni Kaybedersin"
Sertab Erener'in Yıl Dönümü Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Sertab Erener'in Yıl Dönümü Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma