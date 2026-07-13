Mikrofondan Set Işıklarına Keskin Geçiş: Genç Yıldız Melis Fis Düğünümüz Var Kadrosunda!

Genç şarkıcı Melis Fis Düğünümüz Var (Tuzlu Kahve) dizisinin kadrosuna katıldı. Şevval Sam'ın kızı Seda rolüyle oyunculuğa adım atıyor.

Mikrofondan Set Işıklarına Keskin Geçiş: Genç Yıldız Melis Fis Düğünümüz Var Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 17:00

Melis Fis kariyerinde ezber bozan yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni isminin Tuzlu Kahve olacağı kulislerde yüksek sesle konuşulan ve şu saatlerde ilk okuma provası gerçekleştirilen iddialı dizi Düğünümüz Var'ın güçlü oyuncu kadrosuna Melis Fis de dahil oldu.

Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı güçlü senaryosuyla yeni sezonun en merak uyandıran işlerinden biri olmaya aday yapım başarılı şarkıcının oyunculuk yeteneklerini de gözler önüne serecek.

Şevval Sam'ın Kızı Binnur Kaya ve Settar Tanrıöğen'in Torunu Oluyor!

Dizide Aydınoğlu ailesinin renkli fertlerinden biri olan “Seda” karakterine hayat verecek olan Melis Fis kelimenin tam anlamıyla şampiyonlar ligi gibi bir kadronun içine düşüyor. Genç yıldızın canlandıracağı Seda; ekranların asil ve karizmatik ismi Candan'ın (Şevval Sam) kızı, Türk tiyatro ve sinemasının devleri Safiye (Binnur Kaya) ve Osman'ın (Settar Tanrıöğen) torunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Mehmet ve Murat'ın Eğlenceli Yeğeni: Seda

Melis Fis aile bağlarının ve düğün karmaşalarının eğlenceli bir dille anlatılacağı dizide sadece dev çınarlarla değil ekranların sevilen jönleriyle de akraba oluyor. Seda karakteri Mehmet (Buğra Gülsoy) ve Murat'ın (Sarp Apak) biricik yeğeni olarak hikayede kilit bir rol üstlenecek.

Sosyal medya rutinlerinden ve popüler müzik listelerinden televizyon dünyasının en iddialı setine keskin bir geçiş yapan Melis Fis'in bu sürpriz hamlesi dijital dünyada ve dizi magazin bloglarında dakikalar içinde en çok konuşulan en yüksek etkileşimli manşetlerin zirvesine yerleşti.

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