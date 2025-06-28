Yasemin Kay Allen'dan Ayrılık Sonrası İddialı Paylaşımlar: "Adeta Nispet Yaptı"

Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya arasında süregelen aşk yeniden sona erdi. İlişkilerine ikinci bir şans veren ikili, kısa süre önce yollarını bir kez daha ayırdı. Ayrılık sonrası ise Allen'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Ünlü oyuncunun iddialı pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kısa süreli aşk yeniden bitti

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerinde çalkantılı bir süreç yaşayan ikili, önce ayrılmış ardından yeniden barışmıştı. Erdal Kaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Kaliforniya paylaşımıyla aşkları yeniden ortaya çıkmıştı. Ancak bu ikinci deneme de uzun sürmedi. Yasemin Kay Allen ve Kaya, hem birlikte oldukları kareleri sildi hem de sosyal medya takibini sonlandırdı.

Allen'dan dikkat çeken hamle

Ayrılık sonrası gözler Yasemin Kay Allen’a çevrildi. Ünlü oyuncu ise beklenenin aksine duygusal bir paylaşım yerine, Instagram hesabından art arda iddialı pozlar yayınladı. Özellikle leopar desenli mayo benzeri üstüyle verdiği pozlar, magazin dünyasında “nispet” olarak yorumlandı. Gülümseyen yüzü ve kendinden emin tavırları, hayranlarından tam not aldı.

Beğeni ve yorum yağdı

Allen'ın paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “güçlü kadın duruşu”, “en iyi cevap budur” ve “yeniden doğuş” gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi. Ünlü ismin ayrılığı sessizce geçiştirip hayatına devam etmesi, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.