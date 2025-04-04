Yasemin Kay Allen’dan ABD’ye sürpriz ziyaret! Eski aşklara geri dönüş mü?

Yasemin Kay Allen eski sevgilisi Erdal Kaya’yı ABD'de ziyaret etti! Aşk yeniden mi başlıyor?

Yasemin Kay Allen’dan ABD’ye sürpriz ziyaret! Eski aşklara geri dönüş mü?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2025 12:02

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Yasemin Kay Allen, eski sevgilisi ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeniden mi bir araya geldi? Instagram'da “Amerikalı Aynasız” ismiyle bilinen Kaya’nın yaptığı sürpriz paylaşım, yeniden aşk mı başlıyor? sorusunu akıllara getirdi.

Kaliforniya’da buluştular

Geçtiğimiz yıl kısa süreli bir ilişki yaşayan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çifti, ayrılık kararı almıştı. Allen, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ilişki hakkında konuşmak istememiş, “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuyu geçiştirmişti. Ancak ayrılığı “nazar” olarak nitelendirmesi dikkat çekmişti.

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen 35 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Yasemin Kay Allen, ABD’nin Kaliforniya eyaletine giderek eski sevgilisi Erdal Kaya’yı ziyaret etti.

Erdal Kaya’dan dikkat çeken paylaşım

Instagram’da Amerikalı Aynasız ismiyle bilinen Erdal Kaya, Allen’ın fotoğrafını paylaşarak “Biraz kafa dağıtma zamanı” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu.

Bu sürpriz ziyaret, “Yeniden sevgili mi oldular?” iddialarını da beraberinde getirdi. Allen ve Kaya cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken, hayranları çiftin yeniden bir araya gelmesine sıcak bakıyor.

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