Yasemin Kay Allen, zarif sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı

Altın Kelebek’te giydiği, ön tarafı tamamen kapalı ancak sırt dekoltesiyle zarif bir dokunuş sergileyen elbisesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şıklığı ve fiziğiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, gece boyunca adeta bir yıldız gibi parladı.

Geçtiğimiz günlerde moda tercihleri üzerinden yapılan eleştirilere cesur bir yanıt veren Allen, “İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir,” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklamasıyla özgüvenini ve moda anlayışını bir kez daha ortaya koyan oyuncu, Altın Kelebek gecesinde de tarzıyla alkış topladı.

Sosyal medya kullanıcıları Allen’in kıyafetini ve duruşunu överek, “Modern ve zarif bir duruş sergiliyor,” şeklinde yorumlar yaptı. Yasemin Kay Allen, hem kırmızı halıda hem de sosyal medyada şıklığı ve cesur tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.