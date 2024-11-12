Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya barıştı mı? Açıkladı...

Geçtiğimiz mart ayında gönlünü eski FBI çalışanı Erdal Kaya'ya kaptıran oyuncu Yasemin Allen, kısa süren ilişkilerinin ardından yollarını ayırmıştı. Ancak Allen ve Kaya'nın yeniden bir araya geldikleri yönündeki söylentiler, magazin dünyasında yankı uyandırdı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen ‘Woman of the Year’ ödül törenine katılan Yasemin Allen, barışma iddialarına dair sessizliğini bozdu.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Allen, çıkan dedikoduları net bir dille yalanladı. “Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil,” diyen ünlü oyuncu, eski sevgilisine duyduğu saygıyı vurgulayarak, “Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil,” ifadelerini kullandı.

Allen’ın bu açıklaması, barışma beklentisinde olan hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Güzel oyuncu, özel hayatına dair net açıklamalarıyla dikkat çekti.