Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi

Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı. Sosyal medyadaki turuncu bikini pozları ve fit görünümüyle büyüledi.

Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2025 11:42

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken oyuncu Yasemin Kay Allen, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Kısa süre önce eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yollarını ayıran Allen, bu ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.

Turuncu bikinisiyle göz kamaştırdı

Yasemin Kay Allen, tatil için tercih ettiği sahilde denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Turuncu bikinisiyle kumsalda objektiflere yansıyan başarılı oyuncu, fit vücudu ve zarif duruşuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Tatilde dinlenerek yorgunluk atan Allen, enerjik ve neşeli pozlarıyla da dikkat çekti. Takipçileri, oyuncunun doğallığını ve sade güzelliğini övgü dolu yorumlarla karşıladı.

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