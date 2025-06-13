Yasemin Kay Allen Göcek’te Gece Denize Girdi: Cesur Paylaşımı Olay Oldu

Yasemin Kay Allen, Göcek'te sıcak havaya dayanamadı ve gece denize girdi. Cesur paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Kay Allen Göcek’te Gece Denize Girdi: Cesur Paylaşımı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2025 16:56

Yasemin Kay Allen, yaz sıcaklarından bunalan isimler arasına katıldı. Ünlü oyuncu, bir derginin daveti üzerine Göcek’e gitti. Gündüz düzenlenen etkinliklerde enerjisiyle dikkat çeken Allen, gece saatlerinde sıcak havaya daha fazla dayanamadı. Serinlemek için ise cesur bir hamle yaptı ve kendini denizin serin sularına bıraktı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gece geç saatlerde denize giren Yasemin Kay Allen, o anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından cesur bir kare paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Allen’ın bu paylaşımı, özellikle hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Cesareti ve doğallığıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Aşk Hayatı da Gündemde

Öte yandan Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Eski FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya ile ilişkisine yeniden şans verdi. Çiftin barışması, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında mutlu olduğu gözlenen Allen, Göcek’te geçirdiği keyifli anları paylaşmaya devam ediyor.

Yaz Tatiline Hızlı Başladı

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Allen, sıcak havalarda denizin tadını çıkarıyor. Göcek’in eşsiz doğasında huzur bulan ünlü isim, davetli olduğu organizasyonda da şıklığı ve zarafetiyle övgü topladı. Allen’ın yaz boyunca yeni tatil duraklarının merakla beklendiği belirtiliyor.

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