Yasemin Ergene'nin Cadılar Bayramı Hazırlığı Gündem Yarattı

14 yıllık evliliğini 3 Eylül 2025’te anlaşmalı olarak sonlandıran Yasemin Ergene, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Boşanmanın ardından soyadını değiştiren ve yeniden gündeme hızlı bir dönüş yapan ünlü isim, bu kez Cadılar Bayramı hazırlıklarıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı.

Sosyetede Cadılar Bayramı Hareketliliği

Türkiye’de sosyete ve ünlü isimler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı için özel organizasyonlar planlıyor. Partiler, kostüm temaları ve dekor hazırlıkları sosyal medyada geniş yer buluyor. Yasemin Ergene de bu hazırlıklara yakın arkadaşı fenomen Rachel Araz Kiresepi ile birlikte katıldı. İkilinin birlikte geçirdiği hazırlık sürecinden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Mezarlık Temalı Ekler Paylaşımı Dikkat Çekti

Ergene’nin paylaştığı fotoğraflar arasında en çok konuşulan detay, özel olarak hazırlanan mezarlık ekleri oldu. Eklerlerin üzerindeki küçük mezar taşı şekilleri, toprak ve çimen görünümü yaratan süslemeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin Cadılar Bayramı konseptine uygun olduğu söylense de, bazı takipçiler bu paylaşımı abartılı buldu.

Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kısım takipçi bu temayı eğlenceli ve yaratıcı olarak değerlendirirken, diğer kısmı mezarlık temasını hassas bulduğunu ifade etti. Böylece ünlü isim, kısa sürede yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Aşk İddiaları da Gündemde

Öte yandan Yasemin Ergene’nin, ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları da bir süredir konuşuluyor. Her iki taraf da konu hakkında sessiz. Ancak sosyal medya etkileşimleri ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle söylentiler hız kesmeden devam ediyor.