Yasemin Ergene’nin Bölüm Başı Ücreti Şoke Etti! Tam 2 Milyon

Yasemin Ergene, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Oyunculuk kariyerine yıllar önce ara veren ünlü isim, “Tuzlu Kahve” dizisiyle setlere geri adım attı. Dizinin dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle birlikte Ergene’nin dönüşü kadar, bölüm başına alacağı iddia edilen ücret de gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncunun 17 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçmesi, hayranlarını da oldukça heyecanlandırdı. Ancak asıl şaşkınlık, ortaya atılan kazanç rakamıyla yaşandı.

Oyunculuğa Yıllar Önce Ara Vermişti

Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine 2009 yılında ara vermişti. İzzet Özilhan’la tanışmasının ardından setlerden uzaklaşan Ergene, 2011 yılında evlendiğinde de oyunculuğa geri dönmeyi düşünmediğini açıkça söylemişti.

Yıllar boyunca ekranlardan uzak kalan ünlü isim, bu kararını uzun süre değiştirmedi. Ancak özel hayatındaki değişikliklerin ardından Ergene için yeni bir dönem başladı.

Boşanmanın Ardından Yeni Sayfa

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, Eylül 2025’te 14 yıllık evliliklerini noktaladı. Ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Ergene, oyunculuğa dönüş sinyalleri vermeye başladı.

Bu süreçte “Tuzlu Kahve” dizisiyle anlaşan oyuncu, böylece yaklaşık 17 yıl sonra yeniden setlere çıktı. Dizide “Elit” karakterini canlandıran Ergene, ilk bölümle birlikte yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bölüm Başı Ücreti Olay Oldu

Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından gözler oyuncuların kazançlarına çevrildi. Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre Yasemin Ergene’nin bölüm başına 2 milyon TL ücretle anlaştığı iddia edildi.

Dizi ayda dört bölüm yayınlanırsa, bu rakam Ergene’nin aylık kazancının 8 milyon TL’ye ulaşması anlamına geliyor.

Yıllar sonra ekranlara dönen oyuncunun iddia edilen kazancı, sosyal medyada da şimdiden en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ergene’nin dizideki performansının yanı sıra bu ücret iddiasının da uzun süre gündemde kalacağı anlaşılıyor.