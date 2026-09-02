Amansız Hastalıkla Savaşıyor! Celine Dion’dan Şaşırtan Kare

Katı Kişi Sendromu nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan Celine Dion, Paris konserleri öncesi neşeli görüntüleriyle dikkat çekti.

Amansız Hastalıkla Savaşıyor! Celine Dion’dan Şaşırtan Kare
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 15:22

Katı Kişi Sendromu (SPS) nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Celine Dion, yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Paris’te vereceği konserler öncesinde görüntülenen 58 yaşındaki şarkıcı, bu kez hayranlarını korkutmak yerine neşeli halleriyle şaşırttı.

Dion, Salı gecesi kaldığı otele dönerken sokakta dans etti, kameraları fark edince komik yüz ifadeleri yaptı. Siyah elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcının keyifli tavırları, sahneye dönüş heyecanını gözler önüne serdi.

Üç Yıl Sonra Sahneye Dönüyor

Celine Dion, SPS teşhisi nedeniyle dünya turnesini iptal etmiş ve uzun süre sahnelerden uzak kalmıştı. Hastalığının hayatını nasıl etkilediğini 2024 yapımı “I Am: Celine Dion” belgeselinde de anlatan sanatçı, bu zorlu dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Dion’un son büyük sahne performansı 2024 Paris Olimpiyatları’nda gerçekleşmişti. Şimdi ise aradan geçen uzun zamanın ardından yeniden konser vermeye hazırlanıyor.

Paris’te Konser Maratonu Başlıyor

Ünlü şarkıcı, eylül ve ekim aylarında Paris’te 40 bin kişilik bir arenada 10 gece sahne alacak. Konserlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle programa 16 yeni performans daha eklendi.

Böylece Dion’un sahne serisinin Mayıs 2027’ye kadar devam etmesi planlanıyor. Şarkıcı daha önce sahnelere dönüşünü “hayatımın en güzel hediyesi” olarak tanımlamıştı.

Sahne İçin Yoğun Çalışıyor

Dion, yeniden sahneye çıkabilmek için oldukça yoğun bir hazırlık programı uyguluyor. Haftada üç kez 90 dakikalık pilates yapan sanatçı, iki kez de bale derslerine katılıyor.

Spor hekimliği terapistiyle de çalışan Dion, gücünü ve performans yeteneğini yeniden kazanmak için elinden geleni yapıyor.

“Onları Çok Özledim”

Hastalığı nedeniyle hayranlarından uzak kaldığı dönemi anlatan Dion, artık onlarla yeniden buluşmak istediğini söylüyor. Ünlü şarkıcı, sevenlerine ne kadar özlediğini göstermek ve yeniden sahnede olmak için sabırsızlandığını dile getiriyor.

Tüm zorluğa rağmen Dion’un yeniden sahneye hazırlanması, hayranları için de büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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